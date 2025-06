O Brasil no Jubileu dos Seminaristas: "voltar a amar com o Coração de Jesus"

O Papa Leão XIV encontrou cerca de 4 mil seminaristas na Basílica de São Pedro, entre eles, representantes de dioceses do Brasil, como de Jundiaí, em São Paulo, e de Luz, em Minas Gerais. O Pe. Douglas de Freitas Ferreira também participou do encontro e descreveu a reflexão do Pontífice como "belíssima. Ele nos falou que o seminário é uma escola de afetividade, que mesmo as feridas profundas do coração se tornam força para cuidar do povo".

Andressa Collet - Vatican News

Mais um Jubileu temático, o de número 20 deste Ano Santo da Esperança, levou muita euforia para dentro da Basílica de São Pedro na manhã desta terça-feira (24/06). Cerca de 4 mil seminaristas participaram de um encontro com o Papa Leão XIV que indicou oração e discernimento contra o narcisismo em uma meditação que teve direito, inclusive, a uma mensagem espontânea, fora do texto, e em espanhol, para a alegria dos milhares de futuros sacerdotes provenientes de várias partes do mundo, ou seja, um grupo de 57 nacionalidades, inclusive do Brasil.

Os brasileiros em Roma

De Jundiaí, São Paulo, veio o seminarista Guilherme que deve ser ordenado daqui a dois anos. Ele comentou ao Vatican News que uma coisas coisas que o Papa mais falou foi sobre "a questão de formarmos o nosso coração sacerdotal a exemplo do Coração de Jesus; voltarmos ao coração. Então, ouvir o Santo Padre, ter essa experiência de Igreja, de Pentecostes, é muito bom para qualquer um, mas ainda mais para um vocacionado à vida presbiterial". O seminarista Daniel, da diocese de Luz, no interior de Minas Gerais, também comentou as palavras de Leão XIV, que convidou a "manter a alegria, não temer diante do convite do Senhor e saber que todas as coisas fazem parte do processo da nossa vida, além do discernimento vocacional".

O Pe. Douglas de Freitas Ferreira, colaborador do Vatican News, também participou do encontro na Basílica de São Pedro, e descreveu a reflexão do Pontífice como "belíssima. Ele nos falou que o seminário é uma escola de afetividade, que mesmo as feridas profundas do coração se tornam força para cuidar do povo". De fato, o Pontífice convidou à oração e ao discernimento para se tornar “testemunhas da esperança” e evangelizadores “mansos e fortes” num mundo marcado por conflitos, narcisismo e sede de poder. Em seguida, fez um apelo a que se ouça o clamor dos mais desfavorecidos, fazendo da própria vida “um dom de amor”.

O Jubileu dos Seminaristas

O Jubileu dos Seminaristas começou nesta segunda-feira (23/06) com um evento de boas-vindas na Basílica de São Paulo Fora dos Muros. Teve o momento de oração do terço e, em seguida, a oportunidade de assistir a um concerto do Coro da Diocese de Roma com a Orquestra "Fideles et amati", regido por monsenhor Marco Frisina, que ofereceu aos jovens uma narrativa vocacional por meio do seu vasto e reconhecido repertório musical.

Os seminaristas Guilherme e Daniel na abertura do Jubileu dos Seminaristas

Nesta terça-feira (24/06), após a peregrinação à Porta Santa da Basílica de São Pedro, o grande grupo ouviu a meditação do Papa, que se encontrou pela primeira vez com seminaristas do mundo todo. O Jubileu se encerra com as Celebrações Eucarísticas, divididas por grupos linguísticos em 10 igrejas no centro de Roma, presididas pelos bispos e abertas a todos. Segundo o Dicastério para a Evangelização - Seção para Questões Fundamentais da Evangelização no Mundo, a celebração em língua portuguesa será realizada na Basílica de San Lorenzo in Damaso, próximo ao Campo dei Fiori, em Roma, por dom Paulo Cezar Costa, arcebispo de Brasília.

Colaboração: Pe. Douglas de Freitas Ferreira