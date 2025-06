Migrantes, memorando de entendimento entre Ministério do Interior italiano e CEI

O documento foi assinado esta quarta-feira em Roma pelo chefe do Ministério do Interior e pelo presidente da Conferência Episcopal Italiana, cardeal Matteo Zuppi. Piantedosi: "Estamos fortalecendo um modelo de acolhimento que combina solidariedade e legalidade". Zuppi: "As dioceses italianas estão experimentando e demonstrando que é possível conjugar o pedido de segurança, o desejo de solidariedade e a necessidade de atender às necessidades daqueles que são forçados a fugir de sua terra natal"

Vatican News

Valorizar a migração legal, visando "iniciativas de acolhimento e inclusão dos migrantes que a elas têm direito". Este é o objetivo do memorando de entendimento entre o Ministério do Interior italiano e a Conferência Episcopal Italiana (CEI), assinado esta quarta-feira, 11 de junho, em Roma pelo ministro Matteo Piantedosi e pelo cardeal Matteo Zuppi, presidente da CEI. Através de acordos entre as prefeituras e os organismos eclesiásticos territoriais, explica uma nota conjunta após o encontro no Viminale - sede do ministério italiano - , serão promovidas "atividades dedicadas aos requerentes de asilo e refugiados e, em geral, aos cidadãos estrangeiros em condições de vulnerabilidade". Para incentivar uma maior sinergia de ação e intenção, especifica-se que também será constituída uma mesa técnica permanente para identificar e acompanhar as iniciativas mais adequadas.

A assinatura do Protocolo no Viminale (ANSA)

Proteção dos mais vulneráveis

Com a assinatura desta quarta-feira, declarou Piantedosi, “estamos consolidando um modelo de acolhimento que combina solidariedade e legalidade, valorizando o papel fundamental das realidades eclesiais nos territórios. É responsabilidade de quem governa um país - acrescentou o chefe do Ministério do Interior - estabelecer regras de entrada e políticas migratórias, e é igualmente necessário garantir proteção aos mais vulneráveis ​​e àqueles que fogem da guerra e da perseguição. Confio que a mesa técnica será um instrumento operacional fundamental para tornar o trabalho nos territórios ainda mais eficaz".

Migrantes não são números

"Este Protocolo é fruto de um trabalho de diálogo e discussão com o Ministério, pelo qual agradeço ao ministro Piantedosi", explicou o cardeal Zuppi. “A assinatura hodierna sublinha e confirma a colaboração com as instituições e o importante papel das comunidades eclesiais no acolhimento e na integração, contrastando a ilegalidade com a legalidade. Este documento – destacou o cardeal – representa mais um passo para garantir direitos e deveres seguros aos migrantes, que nunca são apenas números ou braços, mas pessoas que precisam de políticas de integração com visão de futuro. Há anos, as dioceses italianas vêm experimentando e demonstrando que é possível conjugar o pedido de segurança, o desejo de solidariedade e a exigência de atender às necessidades daqueles que são forçados a fugir de suas terras. A questão – observou o presidente da CEI – diz respeito a todos, instituições e comunidades: o futuro para eles e para a nossa sociedade está em jogo”.