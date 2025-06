Ponte de hospitalidade: férias nas dioceses italianas para centenas de crianças ucranianas

Uma mulher com seus filhos desce de um ônibus durante a evacuação em Pavlograd, na região de Dnipropetrovsk, em 18 de junho de 2025 (AFP or licensors)

Os menores são indicados pela Caritas Ukraine, Caritas Spes, Embaixada da Ucrânia junto à Santa Sé e Nunciatura Apostólica na Ucrânia. Cada grupo permanecerá na Itália por cerca de quinze dias, o que será suficiente, como destaca a Caritas Italiana, "para interromper o ritmo do trauma, não para esquecer. Mas reencontrar, pelo menos em parte, a confiança nos rostos dos outros".

Também este ano e por um período de duas semanas, 600 pessoas - incluindo crianças e seus acompanhantes, vindas da Ucrânia -, serão acolhidas para as férias de verão na Itália.

"Uma ponte de hospitalidade" que se renova, pelo quarto ano consecutivo, graças ao projeto coordenado pela Caritas Italiana com o apoio da Conferência Episcopal Italiana (CEI), a colaboração da ACLI e a participação ativa de dez dioceses, de norte a sul. Duas semanas longe de bombas e sirenes. Nas estruturas de acolhimento, os pequenos encontrarão camas cuidadosamente arrumadas, mesas compartilhadas, momentos de descontração e muito carinho.

Os menores — muitas vezes em fuga dos territórios mais expostos ao conflito ou oriundos de estruturas comunitárias — são indicados pela Caritas Ukraine, Caritas Spes, Embaixada da Ucrânia junto à Santa Sé e Nunciatura Apostólica na Ucrânia. Cada grupo permanecerá, portanto, na Itália por cerca de quinze dias, o que será suficiente, como destaca a Caritas Italiana, "para interromper o ritmo do trauma, não para esquecer. Mas reencontrar, pelo menos em parte, a confiança nos rostos dos outros". O objetivo do projeto, de fato, é oferecer a esses meninos e meninas um «parêntese de paz».

“Juntos é mais bonito”, o nome do projeto, é a síntese de uma intuição nascida em 2022, no coração do conflito, e que ao longo dos anos se tornou um gesto concreto de proximidade que atravessa dioceses, famílias, escolas e oratórios.

Na região das Marcas, as Dioceses de Jesi e San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto (com o apoio de Ascoli Piceno) já começaram a acolher 45 pessoas no último sábado, até 6 de julho. Na Calábria, a Diocese de Locri-Gerace acolhe 50 pessoas a partir desta quarta-feira, 25 de junho, até 8 de julho. Na Calábria, Lamezia Terme acolherá 50 pessoas de 1 a 13 de julho, enquanto San Marco Argentano-Scalea acolherá um grupo de 22 de julho a 1 de agosto. Na Campânia, as Dioceses de Aversa e Teggiano-Policastro preparam-se para acolher 100 e 50 pessoas, respetivamente, de 1 a 15 de julho.

O norte da Itália também estará envolvido no programa. Em Como, um grupo de 25 pessoas será acolhido de 27 de julho a 7 de agosto; no mesmo período, a Acli do Piemonte acolherá 75 pessoas. Na Emília-Romanha, a Diocese de Ferrara-Comacchio acolherá 50 pessoas de 28 de julho a 9 de agosto. Em agosto, a Diocese de Cápua, na Campânia, acolherá 50 pessoas de 1 a 15 de agosto. Também está prevista para o mesmo mês uma forma de hospitalidade familiar, organizada por algumas organizações locais, que oferecerá hospitalidade direta a menores ucranianos em famílias italianas.

Um compromisso compartilhado por um sinal de paz. "É o acolhimento que também alarga o coração e se torna testemunho de uma renovada cultura de paz: neste sentido, acolheremos menores da Ucrânia para um verão de solidariedade", recordou o cardeal arcebispo de Bolonha e presidente da CEI, Matteo Maria Zuppi, falando do compromisso das dioceses italianas em prol das crianças ucranianas.

O projeto faz parte de um caminho mais amplo de solidariedade e proximidade ao povo ucraniano, que vê a Igreja italiana ativamente engajada, desde o início do conflito, em iniciativas de assistência, acompanhamento e cooperação com as Igrejas irmãs na Ucrânia.

A organização católica faz questão de ressaltar que: "'Juntos é mais bonito' não é um projeto de turismo solidário ou mesmo de simples assistência. É a manifestação concreta de uma rede discreta e disseminada, composta por comunidades que escolhem "estar", com simplicidade, ao lado das fadigas do outro".