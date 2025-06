As Irmãs de Maria de Schoenstatt celebraram os 50 anos da Província Schoenstatt-Tabor, com a sede junto ao Santuário da Mãe e Rainha, Tabor da Permanente Presença do Pai, em Atibaia/SP, no Brasil.

Irmã. M. Nilza P. da Silva

A celebração do jubileu foi marcada por uma missa festiva, no dia 10 de junho, presidida por Dom Sérgio Aparecido Colombo, bispo da Diocese de Bragança Paulista, que em sua homilia destacou o jubileu como um tempo de profunda gratidão, renovação interior e envio missionário. Inspirado pela passagem de Jeremias 29,11(Eu bem sei os planos que tenho para vocês) o bispo sublinhou a fidelidade de Deus na história da Província e os frutos da perseverança das Irmãs ao longo das décadas. Expressou grande alegria, afirmando que "tudo é, foi e será graça e bondade de Deus. Sabemos que deste Santuário jorram graças sobre graças, pela intercessão da Mãe Três Vezes Admirável de Schoenstatt." Ele também destacou a providência divina ao poder celebrar os 50 anos da província justamente no ano centenário da diocese.

As Irmãs de Maria celebram 50 anos da Província

Durante a celebração, Irmã M. Silvia Regina Formagio, superiora provincial, apresenta uma mensagem com a bênção apostólica do Papa Leão XIV por esta ocasião, que foi lida por Dom Sérgio. A Irmã expressa sua gratidão pelos "50 anos vividos intensamente, nos quais experimentamos a presença de Deus e agradecemos pelas possibilidades que ele nos oferece para cumprirmos a missão que ele mesmo nos deu, por meio da Mãe e Rainha de Schoenstatt.” O jubileu é celebrado no dia que completam 90 anos da chegada das primeiras missionárias enviadas de Schoenstatt, na Alemanha, ao Brasil. “Celebrar o jubileu desperta em nosso coração uma profunda gratidão a Deus Trindade por tudo o que recebemos ao longo destes anos,” diz a superiora provincial.

As Irmãs de Maria celebram 50 anos da Província

Atualmente, a Província Schoenstatt-Tabor é composta por 132 Irmãs, que atuam em diversas áreas profissionais e pastorais, como educação e saúde. Por meio da Campanha da Mãe Peregrina, elas colaboram com 153 dioceses na evangelização das famílias, crianças, enfermos e presídios. A província é um desmembramento da Província Tabor, com sede em Santa Maria/RS, a fim de otimizar a presença e o serviço à Igreja, com o carisma do fundador, Pe. José Kentenich. O nome "Schoenstatt-Tabor" expressa a missão de levar a experiência da Aliança de Amor com a Mãe e Rainha de Schoenstatt, como meio de viver em Cristo, como filhos amados e heroicos do Pai, pois, como disse o Papa Leão XIV, em sua primeira saudação: “Nossa Mãe, Maria, quer sempre caminhar conosco, estar perto, ajudar-nos com a sua intercessão e o seu amor.”

A bênção apostólica do Papa Leão XIV