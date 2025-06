Cardeal de Teerã: rezar pelas negociações, para abater muros e hostilidades

Na noite de quinta-feira, 13 de junho, Israel lançou um poderoso ataque contra o Irã, após os dois países travarem um longo conflito de baixa intensidade. Tel Aviv atacou instalações nucleares iranianas, eliminou seus líderes militares e cientistas renomados e destruiu radares e bases de mísseis, utilizando aviões de guerra e drones. O Irã respondeu com vários ataques de mísseis contra Israel. Os bombardeios entre os dois lados continuam.

Vatican News com AsiaNews

Sem abrigo nem sirenes, o ruído da defesa aérea “muito ativa” durante a noite torna-se “tranquilizador”, em uma fase em que o confronto “se desenrola no espaço aéreo e é controlado remotamente”.

É o que escreveu o arcebispo de Teerã-Ispahan dos latinos, cardeal Dominique Joseph Mathieu, na reflexão enviada à Agência AsiaNews na qual fala sobre a primeira semana da guerra lançada por Israel contra o Irã, que está prestes a terminar. Uma fase em que existe um forte risco “de libertação de radiação e gases tóxicos” que acabariam por afetar a população civil, enquanto o apelo é à oração e ao regresso “à mesa de negociações”. E a referência à carta aos Efésios, na qual São Paulo convida a olhar para Jesus que “fez dos dois um só povo”. Segue abaixo a reflexão que o cardeal Mathieu enviou à AsiaNews:

No sexto dia de guerra, a conexão à internet foi recentemente restabelecida, após uma interrupção na noite passada. O sol brilha e os pássaros cantam, com temperaturas rondando os 38 graus Celsius. No 11º distrito de Teerã, onde estou hospedado, a defesa aérea é bastante ativa à noite. Pode parecer estranho, mas é reconfortante. Isso porque não há abrigos nem sirenes. Então, nos orientamos seguidos pelo som. E em muito pouco tempo aprendemos a distinguir.

O mais interessante dessa fase da guerra é que os exércitos não estão em contato físico uns com os outros, pois não há uma fronteira comum. Tudo acontece por meio do espaço aéreo e do controle remoto. Ambos violam o espaço aéreo de outras nações. Aviões e drones de um lado e foguetes e drones de outro. Na realidade, não há contato imediato com o alvo. Nesta fase, trata-se de uma guerra assimétrica.

Como cidadão, você se depara com vítimas colaterais: pessoas deslocadas, feridas e mortas. A principal fonte de informação geral são as mídias sociais, que desempenham um papel importante, às vezes até para fins militares. Em ambos os países, há muitas vítimas civis, tanto intencionais quanto involuntárias; por exemplo, quando um drone é disparado ou um míssil é interceptado e cai. Ele atinge e, como resultado, não se está seguro em lugar nenhum.

Por enquanto, algumas embaixadas estão aguardando até o final da semana antes de planejar evacuações. Outras enviaram seus compatriotas por via terrestre para países vizinhos para serem repatriados. A comunidade local permaneceu parcialmente nas áreas afetadas e muitos se dispersaram para áreas mais seguras do território nacional. Até onde a mídia permite, estamos em contato.

Um acordo consensual seria melhor, pois agora corremos o risco de radiação e liberação de gases tóxicos. Não estou tomando partido por nenhuma das partes envolvidas, mas está claro que a guerra não é a solução. É melhor que eles voltem à mesa de negociações. É por isso que rezamos. Em uma situação como esta, nos detemos um pouco mais em tudo o que o Senhor nos dá; e que outros não têm em outras partes do mundo: proteção, sustento, preocupação com os outros, etc.

Nestes dias, pude constatar que muitas pessoas expressaram sua proximidade. Um sincero agradecimento a todos. Rezamos por vocês, rezamos por nós mesmos, unidos em Cristo, que salvou o mundo derramando seu sangue. Recordamos a Carta aos Efésios (2,14-16), onde Jesus "de dois povos fez um só, destruindo o muro de inimizade que os separava".

*Arcebispo de Teerã-Ispahan dos Latinos