Halleluya São Paulo 2025: a festa que nunca acaba

Com novidades, festival abre as portas para a participação de novas bandas e artistas católicos. O Halleluya nasceu em Fortaleza (CE) há mais de 25 anos e se tornou referência nacional e internacional em evangelização através da arte, da música e do serviço.

A cidade que nunca dorme se prepara para receber novamente “a festa que nunca acaba”. No dia 22 de junho, o Largo da Batata será palco de mais uma edição do Festival Halleluya São Paulo, o maior festival de artes integradas da América Latina, promovido pela Comunidade Católica Shalom. A entrada é gratuita e as atividades têm início a partir das 10h da manhã.

Consolidado no calendário de eventos católicos da capital paulista, o Halleluya é um grande encontro de fé, arte, solidariedade e cultura. Neste ano, o festival chega com uma novidade: a criação do Espaço Sampa, um palco dedicado a bandas e artistas em ascensão na música católica. A iniciativa busca valorizar e dar visibilidade a novos talentos que evangelizam por meio da arte. Os interessados poderão se inscrever por meio de um edital que será divulgado nas redes sociais oficiais do festival.

Halleluya São Paulo 2025

Além da abertura para novos músicos, o Halleluya São Paulo 2025 também contará com apresentações de grandes nomes já consagrados no cenário nacional, como Colo de Deus, Fraternidade São João Paulo II (FSJPII), Guilherme de Sá, Missionário Shalom, Yuri Costa, Laura Salvador e Morelzinho. Ao longo do dia, o público poderá participar de momentos de oração, adoração, Santa Missa, confissões e diversas atividades de evangelização.

O festival também reforça seu compromisso com a solidariedade: os participantes são convidados a levar 1kg de alimento não perecível, que será destinado ao Projeto de Promoção Humana da comunidade, que atende populações em situação de vulnerabilidade.

O Halleluya nasceu em Fortaleza (CE) há mais de 25 anos e se tornou referência nacional e internacional em evangelização através da arte, da música e do serviço. Além da capital cearense, o evento é realizado em outras cidades brasileiras — como São Luís, Natal, Teresina e Rio de Janeiro — e também em edições internacionais e durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) desde 2013.

Com realização da Comunidade Católica Shalom, apoio da Prefeitura de São Paulo e parceria da Canção Nova, o festival espera reunir milhares de pessoas e mobiliza mais de 600 voluntários na capital paulista.

Mais que um evento, o Halleluya é um espaço de encontro com Jesus Cristo Ressuscitado, que transforma vidas através da alegria, da arte e da experiência profunda com o amor de Deus.

Halleluya São Paulo 2025

Sobre o Halleluya São Paulo

Um dos maiores festivais do país, o Festival Halleluya reúne artistas católicos nacionais e internacionais. O evento, realizado pela Comunidade Católica Shalom, oferece um encontro com a pessoa de Jesus Cristo Ressuscitado através das artes, esportes e entretenimento em geral. Nascido em Fortaleza, no Ceará, nessa cidade, ele já está em sua 26ª edição. Contudo, a Comunidade Católica Shalom promove o evento ainda em outros estados (Maranhão, Rio Grande do Norte, Piauí, São Paulo e Rio de Janeiro). O Halleluya é também realizado durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) desde 2013. Em São Paulo, nesta edição pelo menos 600 voluntários estão mobilizados no apoio e na organização do evento.