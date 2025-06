Salesianos fornecem refeições regulares a mais de 2.300 jovens no Haiti

Crianças brincam em um campo de deslocados temporário dentro do Teatro Rex, em Porto Príncipe, Haiti, em 23 de maio de 2025. Um aumento repentino de casos de cólera foi relatado no campo de deslocados em Porto Príncipe. (Foto de Clarens SIFFROY / AFP) (AFP or licensors)

Os salesianos atuam no Haiti desde 1935, quando chegaram a pedido do governo haitiano para cuidar de uma escola profissionalizante. Desde então, expandiram seu trabalho para incluir 11 grandes obras (incluindo escolas e centros de formação) e mais de 200 pequenos centros educacionais em todo o país.

Vatican News com Agência Fides

Em um contexto em que a crise humanitária e social parece não ter fim, os missionários salesianos também trabalham para garantir uma alimentação digna para meninos e meninas em idade de desenvolvimento.

Em colaboração com a organização humanitária “Rise Against Hunger”, cujo objetivo é desenvolver um movimento global para combater a fome no mundo, nos últimos meses os salesianos têm conseguido oferecer pelo menos uma refeição saudável por dia a mais de 2.300 meninos e meninas que frequentam três centros espalhados pela ilha: “Don Bosco Technique”, “Lakay Don Bosco” e “Vincent Foundation”.

São três estruturas que operam em um contexto de grande pobreza. O centro, denominado “Vincent Foundation”, está localizado ao sul da cidade de Cap-Haïtien, no bairro periférico de Vertières. E é o único espaço do bairro onde os jovens podem brincar e socializar com total segurança. As famílias não conseguem garantir a eles uma alimentação regular e balanceada.

O mesmo aconteceu no centro “Lakay Don Bosco”, onde Jeannot estuda há vários meses. Ele morava com a mãe e a avó. Quando tinha 5 anos, sua mãe faleceu. Ainda criança, deixou a avó e se juntou a gangues de adolescentes que usavam armas para cometer roubos e outras formas de violência. Foi então que conheceu os missionários. Agora, Jeannot tem 15 anos, é escoteiro e frequenta cursos profissionalizantes para se tornar mecânico.

A alimentação regular também ajuda a aumentar o nível de aprendizado de meninos e meninas. "Antes, era difícil ensinar-lhes qualquer coisa, porque 'barriga com fome não tem ouvidos'", explicou Lourdena Bien-Aime Pierre, educadora e gerente de alimentação do centro "Lakay Dom Bosco".

