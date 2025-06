Ao longo desses 26 anos, frei Paolo não apenas anunciou o Evangelho com palavras, mas o viveu com gestos concretos de amor, solidariedade e justiça.

Padre Modino - Manaus

Os 26 anos de missão de frei Paolo Maria Braghini entre os Ticunas de Belém do Solimões é motivo de gratidão e profunda admiração para a diocese de Alto Solimões. Nascido na Itália, o frade capuchinho tem dedicado sua vida missionária, com coração franciscano, ao povo Ticuna, o mais numeroso da Tríplice Fronteira Colômbia, Peru, Brasil, países em que vive esse povo indígena.

No coração da Amazônia, com humildade, coragem e fé, frei Paolo fez-se irmão, amigo e servidor deste povo indígena, partilhando suas alegrias, dores, lutas e esperanças. Sua presença constante e amorosa ajudou a fortalecer a identidade cultural e espiritual dos Ticunas, promovendo não apenas a evangelização, mas também o respeito às tradições e à dignidade humana.

Ao longo desses 26 anos, frei Paolo não apenas anunciou o Evangelho com palavras, mas o viveu com gestos concretos de amor, solidariedade e justiça. Seu testemunho de vida é sinal de esperança e exemplo luminoso de missão encarnada, se identificando plenamente com a cultura e aprendendo a língua ticuna, que ele introduziu na vida pastoral, litúrgica e espiritual desse povo.

Frei Paolo Maria: após 26 anos de missão entre os Ticunas volta para Itália

A diocese de Alto Solimões pede que sua caminhada continue sendo abençoada, e que sua história entre os Ticunas inspire novas vocações missionárias a se doarem com o mesmo zelo e entrega ao Reino de Deus.

Antes de voltar para Itália o frade visitou o Seminário São José da arquidiocese de Manaus, onde se formam os seminaristas da diocese de Alto Solimões, entre os quais estão vários ticunas. Fomentar as vocações indígenas entre esse povo indígena foi uma das suas preocupações.

No dia em que a Igreja celebrou a memória da Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, ele presidiu a celebração da Eucaristia, momento em que os seminaristas puderam escutar e partilhar um pouco de sua rica experiência missionária na diocese de Alto Solimões. Frei Paolo Braghini exortou os seminaristas com palavras fortes e cheias de vida: "Não sejam estéreis, mas fecundos. Sejam santos, capazes de santificar o povo (os outros)."

Os seminaristas da diocese de Alto Solimões se despedem do frade com gratidão, pedindo a intercessão de Maria Santíssima para que o acompanhe e ilumine em sua nova missão. Eles agradecem a vida doada com tanto amor nestes 26 anos à Igreja local de Alto Solimões, em particular aos Ticunas.

Frei Paolo Maria: após 26 anos de missão entre os Ticunas volta para Itália