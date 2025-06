De Francisco a Leão XIV: sucessão apostólica

A Igreja experimentou o luto pela morte do Papa Francisco, cujo pontificado de 12 anos deixou marcas profundas e foi amplamente reconhecido por sua capacidade de tocar os corações e iniciar mudanças. Em menos de duas semanas, o cardeal Robert Francis Prevost-OSA foi eleito papa Leão, um nome escolhido para evocar o legado de Leão XIII e sua encíclica Rerum Novarum.

Dom Oriolo - Bispo da Igreja Particular de Leopoldina MG

A Igreja Católica está vivendo um tempo de muitas graças e bênçãos. Falando em sucessão apostólica, gostaria de retomar um artigo, que recentemente, o prelado dom Odilo Scherer escreveu, no jornal “O São Paulo”, falando que a Igreja está aprendendo a dinâmica da passagem do luto à esperança. A Igreja experimentou o luto pela morte do Papa Francisco, cujo pontificado de 12 anos deixou marcas profundas e foi amplamente reconhecido por sua capacidade de tocar os corações e iniciar mudanças. Em menos de duas semanas, o cardeal Robert Francis Prevost-OSA foi eleito papa Leão, um nome escolhido para evocar o legado de Leão XIII e sua encíclica Rerum Novarum. Leão XIV demonstrou a intenção de focar questões novas da era tecnológica e da informação, prometendo uma abordagem que, como a de seu antecessor, buscará o bem da humanidade e a esperança em tempos de incerteza.

Esse artigo levou-me a um lembrete poderoso. A história de São Francisco de Assis é inseparável de seu fiel amigo, Frei Leão. Um laço de amizade que marcou a vida de um dos maiores santos da história. São Francisco foi muito próximo de Frei Leão, um sacerdote culto, hábil calígrafo e secretário pessoal. Frei Leão foi fiel, humilde e dócil. Acompanhava São Francisco em momentos de oração, missão e sofrimento. No entanto, São Francisco e Frei Leão demonstraram uma profunda conexão na missão e no zelo apostólico.

Nessa perspectiva, podemos estabelecer um grande paradigma para fazermos uma analogia entre o saudoso Papa Francisco e o Papa Leão XIV. O cerne da argumentação reside no fato do cardeal Prevost, amigo do Papa Francisco, assumir o nome de Leão XIV. Essa escolha foi por causa da figura de Leão XIII, uma figura de imensa relevância para a Igreja Católica. Leão XIII é reconhecido como um profeta que impulsionou a Doutrina Social da Igreja.

A Encíclica Rerum Novarum continua a ser uma bússola relevante para entender a complexidade do mundo do trabalho, hoje. Embora tenha sido concebida em um contexto de Revolução Industrial e exploração operária, seus princípios sobre a dignidade humana do trabalho e a justiça social ressoam em um cenário global totalmente transformado. Hoje, a tecnologia e a automação criam a falsa ideia de que o trabalho manual é obsoleto, gerando desocupação e falta de propósito para muitos.

Nesse sentido, torna-se essencial explorar a visão e o legado profético de Leão XIII para o cenário contemporâneo, ao lado da atuação do Papa Francisco, que sempre esteve atento às questões sociais, preocupado com a justiça, a paz e a inclusão dos últimos e sofredores, considerando todos irmãos e conclamando à solidariedade entre os povos.

A conclusão dessa linha de raciocínio é que, com morte de Francisco, o papa Leão XIV permanecerá consolidando processos de uma visão que une a paixão pela missão com a profundidade doutrinária e social de Leão XIII. A permanência de Leão XIV, após a partida de Francisco, sugere uma transição que preserva e aprofunda a mistagogia, a ministerialidade e a missionariedade dos papas anteriores no que tange à dimensão social e profética da Igreja.

Outro fato interessante é que, assim como São Francisco de Assis encontrou em seu confrade Frei Leão um fiel e dedicado companheiro de missão, a chegada de Leão XIV, um amigo próximo de Francisco, parece selar uma amizade e um compromisso que transcende o tempo e espaço. Ambos assumem o desejo de uma Igreja aberta, dialogante e que construa pontes que facilitem a pregação do evangelho num mundo tão necessitado de conhecer e aceitar Cristo, sua pessoa, sua mensagem e seu projeto de salvação. São Francisco e Frei Leão, Papa Francisco e Leão XIV, irmãos universais, ontem e hoje, seguidores de Jesus, discípulos missionários, no tempo e espaço, indicam que a sucessão apostólica é obra do Espirito Santo. Embora a dimensão de fé daqueles que assumem o lugar de Pedro seja notável, é o Espirito Santo quem, em seu mistério e poder, impulsiona e assegura a sucessão apostólica, perpetuando a missão da Igreja, ao longo dos tempos.