Frei Trovarelli confirmado como ministro geral dos Frades Menores Conventuais

O Capítulo Geral da Ordem confirmou o franciscano argentino, de 62 anos, como o 120º sucessor de São Francisco, após sua primeira eleição em 2019. O seu apelo pela paz "aos líderes mundiais e aos homens e mulheres de boa vontade" foi feito diante do túmulo do Pobrezinho de Assis. O ministro e os demais participantes do Capítulo serão recebidos pelo Papa em 20 de junho.

Vatican News

Frei Carlos Alberto Trovarelli foi confirmado para os próximos seis anos como o 120º Ministro Geral da Ordem dos Frades Menores Conventuais. Por isso, é considerado por eles como o sucessor de São Francisco à frente da fraternidade. A eleição ocorreu no último sábado, no primeiro escrutínio, no Sagrado Convento de São Francisco, em Assis, onde os frades eleitores se reuniram após dez dias de Capítulo Geral. A eleição, por indicação do próprio São Francisco, ocorre sempre próximo à solenidade litúrgica de Pentecostes, porque o Espírito Santo é reconhecido pelos fiéis como fonte de discernimento e sabedoria diante de escolhas tão importantes.

O Capítulo Geral dos Frades Menores Conventuais que confirmou o frei Trovarelli

O Evangelho é um modo de vida possível e belo

“Aceitei a tarefa em nome do Senhor”, disse frei Carlos, 62 anos, da Argentina, “por obediência e amor à comunidade dos frades. A todos os seguidores, amigos e devotos de São Francisco e a todos aqueles que nos amam, peço sobretudo que rezem por nós, frades, para que possamos permanecer fiéis àquilo que professamos viver publicamente: o Evangelho. Francisco nos comunica e nos ensina que é possível, que o Evangelho é um modo de vida possível e belo. Por fim, peço também proximidade, afeto e disponibilidade para trabalhar ao lado de nós, frades, como iguais, porque esta é a missão franciscana: todos participamos dela e somos corresponsáveis.”

Apelo pela paz e audiência com o Papa em 20 de junho

Após a profissão de fé, o juramento de fidelidade à Igreja e o abraço de obediência de mais de 250 frades, provenientes dos cinco continentes, na cripta onde repousam os restos mortais de São Francisco, homem de paz e irmão universal, o frei Carlos desejou paz ao mundo inteiro. Fez a saudação que o próprio São Francisco gostava de fazer aos seus interlocutores: "Que o Senhor lhes dê a paz!". Depois, ele fez um apelo aos líderes mundiais e a todos os homens e mulheres de boa vontade, para que cessem as guerras, calem as armas, cesse a violência, entre as nações e nos corações das pessoas. Os membros do Capítulo e o ministro confirmado serão recebidos pelo Papa Leão XIV em 20 de junho.

Os participantes do Capítulo Geral em procissão na Praça inferior de São Francisco, em Assis