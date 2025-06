Falece Maria Voce, a líder dos Focolares após Chiara Lubich

Na sexta-feira, 20 de junho, faleceu a primeira presidente do Movimento dos Focolares, Maria Voce, que liderou o movimento de 2008 a 2021. O funeral será realizado na cidade de Rocca di Papa na segunda-feira, 23 de junho.

Benedetta Capelli – Vatican News

Nascida em Aiello Calabro, na Calábria, em 16 de julho de 1937, Maria Voce foi a primeira advogada mulher na região. Focolarina desde 1959, ela passou seis anos ao lado de Chiara Lubich e, posteriormente, foi responsável pelo Movimento na Turquia por mais seis anos. Faleceu na sexta-feira (20), às 17h22, em Rocca di Papa, "em sua casa", conforme um comunicado assinado por Margaret Karram, presidente dos Focolares. O comunicado acrescenta que Maria Voce estava "cercada pelos cuidados e amor das focolarinas de seu focolare e pela oração de todos nós. Estava serena".

A saudação da presidente Karram

Maria Voce, que recebeu de Chiara Lubich o nome "Emaús", viveu toda a sua vida marcada pela experiência do “Ressuscitado que caminha conosco”. Segundo Margaret Karram, atual presidente dos Focolares, Maria Voce sempre afirmava: "'Como se faz a Obra de Deus? Com Jesus no meio!'". Karram, que sucedeu Maria Voce em 2021, recorda "a sua proximidade tão discreta, mas viva" e "os seus conselhos tão cheios de Sabedoria". Descreve também a presença constante de Maria Voce: "Estava presente nas mais variadas ocasiões, festas, aniversários, viagens; assegurava-me as suas orações, a oferta da sua vida e muitas vezes me fazia encontrar um presente, uma flor, uma poesia sua". O funeral de Maria Voce será realizado na segunda-feira, 23 de junho, às 15h, no Centro Internacional de Rocca di Papa.

Uma alma aberta ao mundo

Após a morte da fundadora dos Focolares, Chiara Lubich, em 14 de março de 2008, o estatuto previa a eleição de uma mulher para a liderança. A escolha recaiu sobre Maria Voce, que dirigiu o movimento por dois mandatos, até 2021. Atualmente, o movimento conta com 2 milhões de pessoas em 182 países. Em uma entrevista ao Vatican News, Maria Voce descreveu sua experiência na liderança: "Foi uma experiência que eu diria difícil no início, naturalmente, porque também desconhecida, e portanto, tudo a ser descoberto, mas uma experiência belíssima e enriquecedora. Abriu minha alma para o mundo e, portanto, me sinto realmente muito mais rica depois desses anos e muito grata a Deus por essa experiência. Sobretudo, mais rica de tanto amor que procurei dar a esta família, mas que, sem dúvida, recebi abundantemente de pessoas antes desconhecidas que se tornaram parte de mim, verdadeiramente meus irmãos e minhas irmãs no mundo inteiro”.

A serviço da Igreja

Em 2009, Bento XVI nomeou Maria Voce como consultora do Pontifício Conselho para os Leigos e, em 2011, como consultora do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Em 2012, ela participou do 50º Congresso Eucarístico Internacional na Irlanda. Em 2 de setembro, Maria Voce levou a mensagem de encerramento ao Genfest (Budapeste, Hungria), na presença de 12 mil jovens de todos os continentes. A relação com o Papa Francisco foi estreita; Maria Voce o encontrou em 2013, ano em que iniciou o pedido formal para o início da causa de beatificação e canonização de Chiara Lubich, que foi então aberta em 27 de janeiro de 2015. Em 2017, um novo encontro com Francisco, que a recebeu juntamente com cerca de 1200 empresários, jovens e estudantes, vindos de 54 países para celebrar o 25º aniversário do Projeto de Economia de Comunhão. Este projeto foi iniciado por Chiara Lubich em 1991, durante uma visita sua ao Brasil, como uma resposta concreta aos problemas sociais e ao capitalismo em geral.