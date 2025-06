Floribert Bwana Chui: testemunhos da família e pessoas próximas

Neste domingo, 15 de junho, o leigo congolês Floribert Bwana Chui, assassinado aos 26 anos em 2007 por resistir à corrupção, será beatificado. A Missa celebrada na Basílica de São Paulo Fora dos Muros será presidida pelo cardeal Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos. Para sua família biológica e para aqueles que o conheceram, o futuro beato deixa um modelo de pessoa piedosa e íntegra que lutou contra a corrupção e os valores antipatrimoniais.

Stanislas Kambashi, SJ – Cidade do Vaticano

Após o reconhecimento de seu martírio pelo Papa Francisco em 25 de novembro de 2024, o jovem leigo congolês, designado mártir "de honestidade e integridade moral", será beatificado em Roma neste domingo, na Solenidade da Santíssima Trindade. A notícia desta beatificação foi recebida com grande alegria pela Igreja no Congo e pela Comunidade de Santo Egídio, da qual ele era membro.

A República Democrática do Congo, seu país de origem, estará duplamente representada: bispos, sacerdotes, pessoas consagradas e fiéis leigos, além de uma delegação governamental. Entre os prelados congoleses, estarão em Roma o arcebispo de Kinshasa, cardeal Fridolin Ambongo, e dom Willy Ngumbi, bispo de Goma, diocese de origem de Floribert Bwana Chui. A comunidade congolesa em Roma também se prepara para este grande evento.

Morrer em vez de colocar a vida de outros em perigo

Floribert Bwana Chui Bin Kositi foi sequestrado em 7 de julho de 2007, antes de seu corpo sem vida ser encontrado dois dias depois em frente à Universidade Livre dos Países dos Grandes Lagos (ULPGL) em Goma, capital da província de Kivu do Norte.

Sua recusa em ceder à corrupção custou-lhe a vida. Jovem comissário do Escritório de Controle Congolês (OCC), órgão da autoridade nacional de alfândega e controle de mercadorias, esse jovem congolês era responsável por avaliar a conformidade dos produtos que cruzavam a fronteira leste da República Democrática do Congo. No cumprimento de sua missão, ele enfrentou o dilema moral de autorizar a entrada na RDC de alimentos provenientes do vizinho Ruanda, que não haviam obtido as autorizações adequadas para sua comercialização e consumo.

Segundo relatos, "Bwana Chui preferiu morrer recusando-se a repassar alimentos que poderiam ter envenenado um grande número de pessoas". Sua honestidade e integridade moral lhe renderam o martírio.

Gertrude Kamara Ntawiha, mãe de Floribert Bwana Chui

A Alegria de Gertrude Kamara Ntawiha, mãe de Floribert Bwana Chui

A família Kositi recebeu a notícia da beatificação do filho com grande alegria e satisfação. Gertrude Kamara Ntawiha, mãe biológica de Floribert, está agradecida porque esta notícia a alivia da dor em que se encontra desde a trágica morte do filho.

"Floribert - testemunha a mãe - foi assassinado em nome da sua fé cristã, por ter recusado uma oferta corrupta destinada a facilitar a entrada de alimentos que poderiam pôr em risco a saúde pública no território congolês. Ele escolheu claramente Deus até ao fim e escolheu morrer para viver em Cristo."

Esta mãe pede aos jovens que sigam o exemplo de Floribert, que não se deixem corromper e que sigam os valores do Evangelho. Ela pede paz às autoridades congolesas, especialmente na região leste da RDC, onde Floribert foi morto e onde a população vive em sofrimento há mais de três décadas, sob a ameaça de grupos armados e agressões de alguns países vizinhos.

Tesor Kositi: A luta de Floribert Bwana Chui Bin Kositi não foi em vão

Por sua honestidade e integridade moral, Floribert Bwana Chui bin Kositi é um modelo a ser seguido, não apenas para os jovens da RDC, mas também para os do mundo inteiro, enfatiza Tesor Kositi, irmão mais novo do futuro Beato.

"Para mim, acredito que sua luta não foi em vão; ele manteve sua liberdade. Este é um exemplo para nós, cristãos, católicos e jovens de todo o mundo, e particularmente para os do Congo, onde a prática da corrupção ainda precisa ser combatida", declara o jovem congolês. A beatificação de seu irmão - acredita ele -, deve alertar o mundo para essa triste realidade, que está se tornando um modus operandi para a obtenção de ganhos desproporcionais. O exemplo de Floribert pode nos ajudar a "ser mais justos e mais coerentes, porque o dinheiro ou os bens materiais nem sempre prevalecem", enfatiza Trésor.

Trésor Kositi, irmão menor de Floribert Bwana Chui Bin Kositi

Rezando para que o "flagelo da corrupção, esse mal que corrói o mundo, acabe"

Trésor lembra-se do irmão mais velho como um modelo a ser seguido. "Ele tinha seu próprio jeito de viver a vida cristã; vivia no temor de Deus." Floribert participou de vários grupos e movimentos eclesiásticos; foi coroinha na Catedral de São José, em Goma, e membro do coral latino da Paróquia de Saint-Esprit. "Ele fortaleceu ainda mais sua fé compartilhando o Evangelho na Comunidade de Santo Egídio, onde era amigo e irmão, ao lado dos pobres, incluindo crianças de rua."

Se Trésor tivesse uma mensagem para Floribert, pediria a ele "que intercedesse junto ao Criador pelo Congo e pelo mundo inteiro para que esse flagelo da corrupção, esse mal que corrói o mundo, acabe; e para que possamos caminhar na retidão." "Floribert soube manter sua liberdade e, assim, viveu sua vida como cristão de forma consistente."

Ecoando as palavras do Papa Francisco sobre seu irmão mais velho, Trésor demonstra que Floribert poderia ter ganho muito dinheiro cedendo às tentações. Pelo contrário, "ele escolheu ser honesto, dizer não à imundície da corrupção moral. Acredito que essas palavras do Papa Francisco também devem inspirar nossos políticos em suas vidas", afirma.

Floribert Bwana Chui, um jovem e piedoso funcionário público

Désiré Pengele, funcionário público do Departamento de Controle de Danos do Escritório de Controle Congolês (OCC), orientou Floribert Bwana Chui em seus primeiros passos nesta organização em Kinshasa. Na época, jovens recém-contratados no OCC, designados para este departamento, eram confiados a ele para supervisão como parte de seu processo de integração.

"Entre a leva de jovens universitários que chegaram entre 2006 e 2007, estava o muito jovem Floribert." Perto de seu escritório em Gombe, uma comune na capital congolesa, fica a Paróquia de Sainte-Anne, onde são celebradas duas Missas todas as manhãs, a primeira para os paroquianos e a segunda, "das 7h às 7h30 para os cristãos que saíram cedo de suas residências e vieram a Gombe para trabalhar, e que aproveitaram a oportunidade para rezar antes do trabalho". "Então era lá que começávamos o dia com Floribert e caminhávamos de lá até o escritório", diz Désiré Pengele.