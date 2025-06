Evangelho de 30 de junho

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Mateus 8,18-22

Dois homens queriam seguir Jesus e ele colocou condições: Desapegar-se dos bens, pois o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça e desapegar-se até mesmo de seus familiares.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Algo que atrapalha bastante a vida espiritual é o apego doentio a coisas e pessoas: Apego exagerado ao dinheiro, à moda, ao carro dos sonhos, ao partido político, ao time de futebol, a um cantor que se torna ídolo, a pequenos objetos da casa, às próprias ideias... Referente às pessoas da família, Deus quer que as amemos, mas que também não haja apego doentio, pois isso não ajuda a ambas as partes. Seguir Jesus significa amar a Deus sobre todas as coisas!