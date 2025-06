Evangelho de 26 de junho

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Mateus 7,21-29

Quem ouve as minhas palavras e as põe em prática – disse Jesus – é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Veio a chuva e a enchente, mas a casa não caiu, por que estava construída sobre a rocha.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Quem já fez a experiência de construir uma casa nova sabe como são as coisas. Se coloca materiais de segunda qualidade, com o tempo o barato vai custar caro. Por isso, a casa sólida da vida se constrói com material de altíssima qualidade: A Palavra de Deus que não sofre com as intempéries do tempo. Edificar com a Palavra de Deus, significa amar a todos, amar por primeiro, amar o próximo como a si mesmo. E esforçar-se por amar até mesmo quando o próximo age como nosso inimigo.