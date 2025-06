Evangelho de 24 de junho

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 1,57-66 e 80.

Solenidade do nascimento de João Batista. O evangelho de hoje relata o nascimento de João Batista, filho de Isabel e Zacarias. A maravilha tomou conta daqueles dois anciãos. Deus visitou a casa deles e a alegria foi imensa! No final do texto do Evangelho de hoje ouvimos a pergunta: “O que virá a ser este menino, pois a mão do Senhor está com ele”.

Como viver este Evangelho no dia de hoje?

Ao acordar de manhazinha é necessário elevar o pensamento, agradecer pela vida, antes de ir para o whatsapp. Mais que isso: faz-se necessário treinar nossa sensibilidade para maravilhar-se com as coisas bonitas da vida, mais do que afundar-se em preocupações e nos problemas que minam nossas energias. Nutrir a fé e não deixar que o cinzento do mundo ofusque a luz da esperança que brilha no coração. Zacarias e Isabel tinham sérios motivos para serem pessimistas e para se resignarem, mas neles Deus fez acontecer maravilhas.