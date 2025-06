Evangelho de 20 de junho

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Mateus 6,19-23

Jesus ensina aos seus discípulos que o apego aos bens aqui na terra não serve nada: A traça e a ferrugem destroem tudo e os ladrões roubam. Por isso, diz Jesus, ajuntai tesouros no céu.

Como viver este Evangelho no dia de hoje?

Um padre da Diocese de Ponta Grossa pedia para as pessoas partilharem o que tinham em excesso em suas casas. Ele perguntava: por que tantos pares de sapato se você possui somente dois pés? E aquelas roupas do guarda-roupa sem usar há tanto tempo, por que ficar com elas? As pessoas traziam para partilhar caixas e caixas de objetos que sobravam em suas casas e guarda-roupas. O que sobra para mim pode estar faltando para alguma pessoa. Quem partilha, abre mão de supérfluos aqui e ajunta tesouros no lá, no céu, onde viveremos eternamente.