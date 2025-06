Evangelho de 18 de junho

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Mateus 6,1-6.16-18

Jesus pede retidão de intenção para vencermos a vaidade e o fingimento: Não pratiquem as boas ações na frente dos homens só para serem vistos e homenageados por eles. Ao contrário, quando fizerem o bem, façam com sinceridade de coração.

Como viver este Evangelho no dia de hoje?

Fazer o bem ao próximo com sinceridade de coração: Aquela comida preparada com carinho para a família, que você sabe que todos gostam... Aquele bom dia caloroso, verdadeiro, aos colegas de trabalho... Aquele elogio sincero, que nasce no fundo do nosso coração, dirigido à pessoa a quem se olha nos olhos; Aquela mensagem whatsapp para saber como está um amigo adoentado... Fazer tudo, tudo no dia de hoje, com sinceridade, sem fingimento e estaremos vivendo este santo Evangelho!