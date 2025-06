Evangelho de 16 de junho

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Mateus 5,38-42

Jesus quer que vençamos o mal e a violência com a mansidão e o amor. Outrora foi dito: olho por olho, dente por dente. Mas Jesus corrige: não enfrenteis quem é malvado. E se alguém lhe dá um tapa numa face oferece-lhe também a outra. O coração do discípulo deve ser maior do que o mal que lhe possam fazer.

Como viver este Evangelho no dia de hoje?

Em nosso coração não pode coexistir o Espírito Santo e a gestação de pensamentos maldosos; Não pode haver maquinação de gestos violentos, nem nenhum desejo de revanche ou vingança. Também não pode deixar escapar um “bem feito” referido a alguém que cai. A bondade precisa estar acima de tudo.