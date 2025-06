Evangelho de 13 de junho

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Mateus 5,27-32.

Todo aquele que olha para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Quem falou isso foi Deus!

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

O adultério é egoísmo: Quem olha para uma pessoa, com o desejo de possuí-la, já fez adultério. Nesse mundo poluído pela pornografia, as palavras de Jesus até parecem exigentes demais. Mas, “possuir” uma pessoa a fim de usá-la para si é diabólico! Ninguém é dono de ninguém! A mulher não é uma coisa que o homem compra para ter em casa a seu serviço e prazer. E ela não casa só para ter que a proporcione segurança e satisfaça seus desejos. Sobre o casal, unido em matrimônio, vige um sonho de Deus: São família, são iguais e, unidos no amor, têm a presença de Jesus entre eles. Santo Antônio que celebramos hoje nos ajude a viver o amor em família segundo os desígnios de Deus.