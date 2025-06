Evangelho de 10 de junho

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Mateus 5,13-16

Comparando seus discípulos ao sal da terra e à luz do mundo, Jesus pergunta: se o sal se tornar insosso, com que o salgaremos? Para que serve uma luz debaixo de uma vasilha?

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Jesus responsabiliza a nós que somos seus discípulos: Não podemos falhar em nosso testemunho no mundo. É necessário darmos sentido às coisas, sermos luz! Iluminarmos o mundo traçando caminhos de santidade; Iluminar as famílias sendo cônjuges de sincero amor; iluminar o universo do trabalho, dedicando-nos com zelo em tudo o que fazemos; iluminar as dores e sofrimentos unindo-os aos de Cristo; iluminar o nosso redor com o amor, que gera sentido a tudo! A Palavra de Deus nos desafia a ser luz a quantos encontrarmos no dia de hoje.