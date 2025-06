Evangelho de 9 de junho

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho João 19,25-34

Hoje celebramos Nossa Senhora, Maria Mãe da Igreja. Maria está em pé junto à cruz de seu filho, e ele do alto entrega aos cuidados maternos de sua mãe o discípulo João: Mulher, eis o teu filho. Em seguida, diz ao discípulo: eis a tua mãe.

Como viver esse evangelho no dia de hoje?

Celebramos hoje a maternidade espiritual de Maria em relação à Igreja e a todos os discípulos de Cristo. No alto da cruz, Jesus doando o seu corpo à morte pela salvação da humanidade, entregando o seu espírito ao Pai, também nos doa sua Mãe para ser nossa mãe. O Evangelho diz que daquela hora em diante o discípulo a acolheu consigo. Eis a missão de cada discípulo de Jesus: acolher Maria em sua vida. Com alegria observo, na Diocese onde sou bispo, que o povo ama Nossa Senhora muito mais do que se imagina! Maria, Mãe da Igreja – Rogai por nós.