Evangelho de 6 de junho

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de João 21,15-19

Nas últimas palavras do Evangelho de João, o Senhor Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Essa mesma pergunta foi repetida três vezes e no final Pedro respondeu: Senhor, tu sabes tudo; tu sabes que te amo.

Como viver esse evangelho no dia de hoje?

Imagine essa mesma pergunta Jesus fazendo-a por três vezes a nós. Sinta também ele pessoalmente lhe perguntando: você me ama? Ele não faz a pergunta para nos derrubar, para nos humilhar, mas porque quer ouvir de nossos lábios que o amamos. Dizer a Deus que o amamos é algo muito bonito! Dito isso, ele nos confirma em nossa missão.