Evangelho de 4 de junho

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de João 17,11-19

Em sua oração, durante a última ceia, Jesus rezou pelos discípulos que estavam ali ao seu redor, mas também rezou por todos nós. Ele disse: Pai, não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do Maligno.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Essa oração de Jesus é muito atual, pois que o Maligno ronda ao nosso redor, está à espreita dos filhos de Deus e tem causado muitas dores no coração das famílias. Como proteção contra as ciladas do Maligno, Jesus pede ao Pai do Céu que sejamos comunidade, que sejamos unidos para assim podermos vencer o mal. Senhor Jesus, obrigado por rezar por nós, por rezar por mim e me amparar a todo momento na vida!