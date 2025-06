Evangelho de 3 de junho

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de João 17,1-11

Na oração sacerdotal da última ceia, Jesus entrega aos discípulos o segredo de Deus: Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O nosso Deus: Pai e Filho e Espírito Santo vive o amor recíproco na sua essência mais pura e nos convida a fazermos o mesmo em nossos relacionamentos.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Todos os dias e o dia todo, a vivência concreta do amor nos desafia. Estaremos longe disso se o mundanismo tomar conta de nós, com o egoísmo, fazendo as coisas em prol de nós mesmos, carregando-nos de privilégios. Se assim você estiver é preciso conversão. Se não vivermos como Deus orienta nem sequer saberemos o que é a alegria verdadeira.