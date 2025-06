Evangelho de 2 de junho

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de João 16,29-33

Eis que vos dispersareis cada um para seu lado e me deixareis sozinho. Mas eu não estou só porque o Pai está comigo. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem! Eu venci o mundo!

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Tende coragem, pois eu venci o mundo! Essa afirmação de Jesus nos ajuda muito, pois estamos no mundo e mergulhados em mil coisas que nos desestabilizam a cada dia: Preocupações, tribulações que vêm de muitas fontes: mortes de pessoas queridas, doenças pessoais ou da família, desgaste nos relacionamentos, pecados, erros, vícios, dívidas.. Tudo isso é causa de dor e assusta. Mas Jesus nos diz: coragem! Não desanimem, não se deixem abater com as dificuldades, tende fé, pois eu venci este mundo. Vocês não estão sozinhos, em momento algum!