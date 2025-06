EUA: pesar da diocese de São Bernardino por prisões arbitrárias de migrantes

Em uma carta aberta e preocupada, Dom Alberto Rojas, bispo da diocese de São Bernardino, sul da Califórnia, denuncia com veemência o aumento de prisões, até em estruturas religiosas: "Vemos agentes que prendem pessoas ao sair de casa, do trabalho e em outros locais públicos, escolhidos aleatoriamente". Dezenas de outros Bispos manifestaram sua oposição ao programa legislativo sobre impostos e imigração do governo Trump.

Vatican News Numa carta aberta, dolorosa e preocupada, Dom Alberto Rojas denuncia, com veemência algumas prisões governamentais, consideradas arbitrárias, que ocorreram nos últimos dias, também em algumas paróquias da diocese: "Assistimos a uma mudança e aumento na aplicação da lei de imigração em nossa região e, em particular, em nossa diocese. As autoridades estão sequestrando irmãos e irmãs, indiscriminadamente, sem respeitar seu direito a um julgamento justo e sua dignidade como filhos de Deus". Este não é o Evangelho de Jesus "Embora eu respeite e aprecie o direito das autoridades policiais de manter nossas comunidades protegidas de criminosos violentos", escreveu o Bispo de São Bernardino, "agora vemos policiais que prendem pessoas ao sair de suas casas, trabalho e outros locais públicos aleatórios. Vimos até agentes do Serviço de Imigração e Alfândega entrar em propriedades paroquiais e prender várias pessoas. Isso não é uma surpresa que possa criar um tremendo medo, confusão e ansiedade para muitos. Isso não é conforme o Evangelho de Jesus Cristo, que nos guia em todas as nossas ações". Manifestar é um direito Dom Alberto Rojas notou também que muitos estão saindo às ruas para expressar sua oposição às atuais políticas de controle de imigração: "Trata-se de um direito constitucional" e convidou os manifestantes, "a agir sem profanação, sem violência contra terceiros ou destruição de propriedade". A tensão aumentou, disse ainda o Bispo, pela "decisão de enviar tropas da Guarda Nacional Federal e militares aos lugares de protestos. No momento, isso parece apenas aumentar o nível de raiva e medo das violências nas ruas". Temor dos fiéis Segundo alguns meios de comunicação locais, as prisões, consideradas indiscriminadas, teriam contribuído para assustar os fiéis, a ponto de impedir a participação em celebrações eucarísticas, enquanto outras incursões, realizadas na região de Los Angeles, teriam desencadeado pânico e protestos entre a comunidade islâmica local. Entretanto, vinte Bispos americanos fizeram um abaixo-assinado inter-religioso para se opor à Lei "One Big Beautiful Bill", para a implementação de disposições-chave do programa legislativo do presidente Donald Trump sobre impostos e imigração, que a chamaram falência moral.