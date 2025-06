Dom Oriolo: “O sacerdote na sociedade do espetáculo”

A Editora do Santuário lança o mais novo livro de dom Edson Oriolo: “O sacerdote na sociedade do espetáculo”. Nesta obra, o autor convida o leitor a refletir sobre os desafios e as oportunidades que a sociedade do espetáculo apresenta à vida e à missão sacerdotal.

Vatican News

Na sociedade do espetáculo, quanto mais a pessoa se apresenta, por meio de determinada estética (roupas, maquiagem, gestos ensaiados e palavras de ordem), mais se rende à lógica do espetáculo, à medida que expressa sua rebeldia visualmente. O espetáculo apresenta-se como uma enorme positividade indiscutível. Ele nada mais diz que “o que aparece é bom, o que é bom aparece”.

A vida é cada vez mais moldada pelo espetáculo: o teatro, a moda, a arquitetura, a gastronomia, o sexo, os jogos, a música, a televisão, o filme, as redes sociais, os esportes, as celebridades, a economia. A espetacularização da realidade, a dramatização da vida e, lamentavelmente, essa busca pelo espetáculo atingem a compreensão do sacerdócio, muitas vezes banalizado e reduzido a uma performance. Isso acontece, muitas vezes, pela ausência da dimensão sacramental do sacerdócio.

“O sacerdote na sociedade do espetáculo”

A sociedade do espetáculo não apenas cerca o sacerdote; ela o sufoca. Sua vida interior e sua identidade ministerial são consumidas, arrastando a comunhão com Cristo para o abismo do esquecimento. É um cenário onde o contato com a celebração, com a Eucaristia e outros exercícios de piedade são abandonados, e o encanto pela autêntica intimidade com Cristo se desfaz. Ver o ardor de um sacerdote diminuir, perdendo o encantamento de viver e agir in persona Christi, é, de fato, doloroso.

No entanto, conscientes do impacto que essa realidade impõe, somos convocados a uma profunda compreensão do sacerdócio. Precisamos de sacerdotes que ajam com maestria, resistindo às ameaças que a sociedade do espetáculo lança contra a dimensão ontológica e funcional do sacerdócio.

No dia da ordenação sacerdotal, o candidato responde a alguns propósitos para exercer sua missão sacerdotal. As seis perguntas dirigidas ao candidato ao sacerdócio constituem um verdadeiro itinerário espiritual. Elas nos convidam a refletir sobre os pilares do ministério presbiteral: o serviço à comunidade, a proclamação da palavra de Deus, a celebração dos sacramentos, a oração, a união com Cristo e a obediência à Igreja.

Dom Oriolo

Ao longo deste livro, o autor explora cada uma dessas dimensões, buscando compreender o significado profundo de cada pergunta e os desafios que apresentam. Por meio de uma análise teológica, histórica e pastoral, pretendemos oferecer subsídios para que o leitor, seja ele um seminarista, um sacerdote ou um leigo interessado, possa aprofundar sua compreensão do sacerdócio e fortalecer sua vocação.

Com a profundidade de quem relembra os propósitos assumidos no dia da ordenação sacerdotal, esta obra oferece subsídios e uma análise instigante sobre o papel do sacerdote na sociedade do espetáculo. Não perca a chance de se aprofundar neste tema tão relevante e atual, que certamente enriquecerá sua compreensão sobre o real significado do sacerdócio.