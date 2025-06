“The Boy from Milan”: a história de Carlo Acutis contada por quem o conhecia

Um novo documentário foge dos estereótipos e retrata o futuro primeiro santo "millennial" como ele era: um jovem autêntico, alegre e profundamente crente, no coração da sua vida cotidiana. Carlo Acutis será canonizado em 7 de setembro.

“A santidade não é para alguns poucos eleitos. É possível para todos, no cotidiano”, afirma Edmundo Reyes, produtor-executivo de The Boy from Milan (que está para O Menino de Milão). O documentário dá voz àqueles que compartilharam a vida com Carlo Acutis, o jovem beato italiano que será canonizado no próximo dia 7 de setembro.

A canonização, anunciada pelo Papa Leão XIV no consistório de dia 13 de junho, será um dos momentos mais significativos do Ano Santo da Esperança, inaugurado pelo Papa Francisco em 24 de dezembro de 2024. Falecido em 2006 com apenas 15 anos, Carlo é lembrado por seu amor à Eucaristia, sua sensibilidade para com os pobres e seu uso criativo das tecnologias a serviço da fé.

The Boy from Milan, produzido por Augustine Institute como parte da série Based on a True Saint, está disponível na plataforma católica de conteúdos Formed e se distancia dos retratos idealizados da santidade para oferecer uma visão mais terrena, íntima e acessível. No momento, pode ser visto em inglês e em breve será publicado em espanhol.

“Queríamos contar essas histórias a partir de baixo, da terra, das pessoas que realmente os conheceram. Assim se entende que a santidade é uma possibilidade concreta e próxima”, explica Reyes. A proposta não gira em torno de milagres espetaculares ou feitos extraordinários, mas dos pequenos gestos diários, da coerência de vida de um jovem que vivia o extraordinário no ordinário.

Vozes que o conheceram

O documentário é construído a partir dos testemunhos daqueles que compartilharam o dia a dia com Carlo. Sua mãe, Antonia Salzano, oferece um relato cheio de proximidade e verdade. O mesmo o fazem Fabrizio, seu professor de religião, e Mercedes, uma médica centro-americana que o atendeu durante os últimos dias.

“Fabrizio nos contou como Carlo o ajudou a redescobrir sua fé. E Mercedes, que estava enfrentando seu próprio câncer, encontrou consolo na serenidade com que Carlo viveu sua doença”, conta Reyes. Para a equipe, esses testemunhos são fundamentais para entender como a santidade de Carlo tocou e transformou aqueles que o cercavam.

Um dos momentos mais emocionantes do documentário acontece na paróquia de Santa Maria Segreta, em Milão. “Descobrimos que o sagrário está localizado na frente, muito perto do povo. Vê-lo ali nos fez imaginar Carlo, atravessando a rua de sua casa para encontrar Jesus. Foi profundamente revelador”, lembra.

Os bastidores do documentário

Fé em formato digital

Carlo não era um jovem fora de seu tempo. Ele gostava de videogames, sabia programar, criava páginas da web e era apaixonado pelo mundo digital. Mas sua prioridade era clara: a Eucaristia. Através dela, ele ordenava toda a sua vida.

“Queríamos mostrar que ele era um rapaz como qualquer outro: com amigos, passatempos, mas com uma profunda paixão por Jesus. Essa é a santidade da porta ao lado, como dizia o Papa Francisco”, explica Reyes. Além do retrato piedoso, o documentário consegue comunicar que a verdadeira revolução de Carlo foi viver o Evangelho com naturalidade, no meio do ritmo cotidiano, sem barulho, mas com firmeza.

Uma mensagem para este tempo

Em meio a um contexto de incerteza e busca de sentido, especialmente entre os jovens, a história de Carlo aparece como uma bússola confiável. “Em uma época em que muitos se sentem perdidos ou desanimados, Carlo nos lembra que é possível viver com alegria, autenticidade e fé profunda. A Eucaristia era sua âncora. E pode ser também a nossa”, afirma Reyes.

Disponível na plataforma Formed, o documentário não impõe modelos de vida, mas propõe uma possibilidade: viver uma amizade com Deus a partir da simplicidade. Seu tom sóbrio, caloroso e realista torna a história de Carlo uma experiência de proximidade. Talvez seja aí que resida seu maior valor: mostrar que a santidade não é um pedestal, mas um caminho aberto. Um caminho feito de pequenos passos, de gestos concretos, de uma vida vivida com os pés no chão... e o coração no céu.