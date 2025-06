Diocese de Joaçaba celebra Jubileu de Ouro e acolhe relíquias de Santa Teresinha

O início do diálogo entre o Santuário Catedral Santa Teresinha do Menino Jesus e a Basílica de Lisieux na França teve mais de um ano de duração para enfim ser concretizada com a visita nesta semana das relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus e de seus pais São Luís e Santa Zélia.

Angelo Radavelli*



Em um momento muito especial, a Diocese de Joaçaba, localizada no meio-oeste do estado de Santa Catarina (SC), celebrou o início das comemorações do seu Jubileu de Ouro e a entronização das relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus e seus pais São Luís e Santa Zélia. A Santa Missa Solene aconteceu no dia 12 de junho (quinta-feira) com uma grande e expressiva participação de representantes das 27 paróquias e 626 comunidades que fazem parte da jurisdição diocesana.

Relíquias de Santa Teresinha em Joaçaba (SC)

Dom Mário Marquez, bispo diocesano, enalteceu a importância deste momento histórico para a Igreja particular de Joaçaba. “Em comunhão com a CNBB, com o Regional Sul 4 de Santa Catarina, celebramos com grande alegria nosso Jubileu de Ouro e a chegada das relíquias desta linda família que para nós é símbolo de fé e devoção e que, a partir de agora, permanecerão conosco em nosso Santuário Catedral”, confirmou Dom Mário.

O início do diálogo entre o Santuário Catedral Santa Teresinha do Menino Jesus e a Basílica de Lisieux na França teve mais de um ano de duração e foi concretizada com a visita do Padre Emannuel Schwab, reitor da Basílica e do padre Eduardo Toledo que atua como capelão na Basílica.

Relíquias de Santa Teresinha em Joaçaba (SC)

Após sair de Lisieux na França, as relíquias realizaram uma peregrinação por Brasília/DF onde visitaram, entre os locais previstos, o Santuário Dom Bosco, a Catedral Militar Rainha da Paz, Carmelo Nossa Senhora do Carmo e a sede da CNBB. Em Florianópolis, as relíquias visitaram a Catedral Metropolitana Nossa Senhora do Desterro e a Paróquia Santíssima Trindade, além da Faculdade Católica de Santa Catarina (FACASC).

A chegada em Joaçaba aconteceu na tarde do dia 11 de junho com um sobrevoo pela cidade. As relíquias foram acolhidas no Aeroporto que leva no nome da Padroeira e, no dia seguinte, foram entronizadas no Santuário Catedral Santa Teresinha do Menino Jesus.

(*Coordenador da Pastoral da Comunicação da Diocese de Joaçaba)