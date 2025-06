Curitiba: Santuário experimenta um aumento de fiéis

Enquanto o IBGE fala da diminuição de católicos, Santuário Perpétuo Socorro de Curitiba experimenta um aumento expressivo de participantes nas liturgias e novenas.

Fabiana Sá – Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Dados do Censo 2022 do IBGE mostram que o número de católicos no Brasil caiu de 64,6% para 59% da população nos últimos anos. No Paraná, apesar de o número absoluto ainda ser expressivo — são mais de 6,2 milhões de católicos —, o cenário nacional revela um crescimento de outras religiões e do número de pessoas sem religião declarada. Em Curitiba, conforme dados divulgados, os católicos representam 52,4% da população, seguidos por evangélicos (27,4%) e pessoas sem religião (15,5%).

Na contramão dessa tendência, o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Curitiba

Santuário Perpétuo Socorro de Curitiba

(PR), tem registrado um aumento significativo de fiéis. Para o padre Joaquim Parron, redentorista do Santuário, “houve um aumento expressivo de participantes nas missas e novenas do Santuário desde o ano passado, e todas as novenas, bem como as liturgias dominicais o Santuário estão sempre lotados.”

O Santuário, localizado no bairro Alto da Glória, recebe semanalmente milhares de pessoas, com destaque para as quartas-feiras, quando são realizadas 17 novenas ao longo do dia, recebendo mais de 35 mil pessoas. Aos domingos, as celebrações também atraem um número crescente de fiéis, com mais de 10 mil participantes nas missas dominicais.

O crescimento da participação presencial demonstra que, apesar das estatísticas, muitos católicos seguem firmes na vivência de sua fé. O Santuário Perpétuo Socorro também vem se consolidando como um espaço de espiritualidade, acolhimento e missão, especialmente entre as famílias e os jovens.

Após o lançamento da 65ª edição da Festa da Padroeira, realizado no último dia 4 de junho, o Santuário se prepara para receber mais de 100 mil pessoas no Alto da Glória durante os dez dias da Festa da Mãe do Perpétuo Socorro, entre 18 e 27 de junho. A programação inclui novenas, missas, procissão, bolo comemorativo de 65 metros e uma campanha de arrecadação de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade.