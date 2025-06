Curitiba: Corpus Christi 2025 fala de esperança e fé em Cristo Eucarístico

Dia 19 de junho milhares de pessoas se reunirão em torno de Cristo Eucarístico, em um dia de fé, cultura e solidariedade.

Cristiane Karpovicz Dubena Caes - Arquidiocese de Curitiba

A tradicional celebração de Corpus Christi em Curitiba deve reunir mais uma vez milhares de pessoas com dez horas de programação. Dia 19 de junho será um dia de arte, solidariedade, fé e unidade. Missa, procissão, peças teatrais, atrações musicais estão na programação.

Com o tema “Jesus Eucarístico: nossa esperança! Eu creio!”, são esperadas mais de 120 mil pessoas para a procissão, ponto alto da celebração, que passará pelos dois quilômetros de tapetes ricamente produzidos por cerca de quatro mil voluntários, de mais de 100 comunidades diferentes de Curitiba e região.

A celebração em Curitiba é considerada a maior do Brasil de que se tem registro e uma das maiores do mundo, tanto pelo número de participantes quanto pela extensão e riqueza dos tapetes. Não há registros de outro evento de Corpus Christi com proporções semelhantes, o que torna a manifestação curitibana um testemunho singular de fé e unidade cristã.

Corpus Christi - foto arquivo

O tema é alusivo ao Ano Jubilar que a Igreja Católica de todo o mundo celebra. “Em tempos de tantas incertezas, guerras, crises de fé e desesperança, queremos proclamar que Jesus está vivo e presente na Eucaristia. É d’Ele que brota a esperança que o mundo tanto precisa. E nós cremos”, diz padre Juarez Rangel, coordenador geral de Corpus Christi.

A Santa Missa em frente à Catedral Metropolitana de Curitiba deve ocorrer às 15h, seguida de procissão por toda a avenida Candido de Abreu, até a chegada do palco montado na praça Nossa Senhora de Salete, em frente ao Palácio Iguaçu. Toda a missa e procissão será presidida pelo arcebispo Dom José Antonio Peruzzo, com seus bispos auxiliares Dom Reginei Modolo e Dom Adenis Roberto de Oliveira. Padre Reginaldo Manzotti estará presente na animação da celebração e procissão, logo após encerrará a programação com show de evangelização com muita música e louvor até as 18h

Programação Completa

• 08h – Início da montagem dos tapetes. Serão 128 tapetes, completando o percurso de dois quilômetros. Dom Peruzzo visitará cada comunidade durante toda a manhã.

• 09h – Saída para hospitais e instituições sociais com Dom Reginei Modolo e Dom Adenis Roberto de Oliveira.

• 14h – Momentos de louvor em frente à Catedral com a presença de artistas católicos.

• 15h – Santa Missa presidida por Dom José Antonio Peruzzo e animada por Padre Reginaldo Manzotti

• 16h15 – Início da Procissão até a Praça Nossa Senhora de Salete

• 17h40 – Chegada na Praça com Bênção do Santíssimo.

• 18h – Show com Padre Reginaldo Manzotti

3º Concurso Fotográfico – Pelo terceiro ano consecutivo acontecerá o Concurso Fotográfico, que culminará na Exposição Itinerante de Corpus Christi. Aberto à participação de todos os fiéis católicos, profissionais ou não, tem como objetivo documentar a Solenidade do Santíssimo Sacramento do Corpo e do Sangue de Cristo (Corpus Christi) na Arquidiocese de Curitiba, para registrar a expressão pública de nossa fé em Jesus Eucarístico, bem como a criatividade das comunidades paroquiais com a fotografia, unindo fé e cultura. São 4 (quatro) categorias: Retratos, Elementos Religiosos, Vocação e Tapete. As inscrições para participar acontecem no site da arquidiocese de 16 de maio até 10 de junho. Cada participante pode se inscrever em quantas categorias desejar, com até quatro fotos - uma para cada categoria. A premiação será realizada na abertura da exposição, no Shopping Mueller, prevista para o dia 29 de julho, após a seleção das 40 fotos finalistas pela banca examinadora. A exposição deve permanecer até 17 de agosto. Após esta data, ela percorrerá outros espaços públicos e religiosos.

Campanha da Solidariedade – Com o objetivo de alimentar corpo e espírito, o Corpus Christi 2025 promoverá uma grande Campanha de Solidariedade, com a meta de arrecadar 10 toneladas de alimentos não perecíveis. As doações serão destinadas às entidades assistenciais atendidas pela Arquidiocese de Curitiba. Ao todo, serão 24 pontos de coleta distribuídos ao longo do mês que antecede a celebração e no dia 19 de junho. Esses pontos estarão localizados em igrejas, comunidades e paróquias de grande circulação, espalhadas pelas 11 cidades que compõem a Arquidiocese.

Durante a celebração de Corpus Christi, haverá ainda caixas de coleta instaladas ao redor da Catedral para que os fiéis possam entregar suas doações. Os alimentos arrecadados no dia do evento serão encaminhados também à FAS – Fundação de Ação Social da Prefeitura de Curitiba, que os distribuirá entre instituições atendidas pelo município.

Para participar, basta doar alimentos não perecíveis em um dos pontos sinalizados ou levá-los no dia do evento e depositá-los nas caixas disponíveis na região central.

Fé e Cultura através do teatro – Atração que acrescenta ainda mais emoção à procissão, as seis cenas teatrais estão confirmadas para o Corpus Christi 2025. As apresentações são inspiradas em momentos do ministério de Jesus Cristo nos quais a esperança se manifestou de forma marcante: o anúncio do anjo a José, a ressurreição da filha de Jairo, a cura do cego Bartimeu, a entrega de Jesus na cruz, Sua ressurreição e uma representação baseada na Carta a Timóteo, que fala sobre o bom combate e a perseverança na fé.

As encenações serão realizadas por grupos de teatro amadores que já atuam nas comunidades paroquiais da Arquidiocese.

Pré Corpus Christi e Visitas do Santíssimo Sacramento - Nos dias que antecedem o Corpus Christi, o Santíssimo Sacramento percorrerá hospitais, instituições assistenciais, carceragem e asilo. Os locais são escolhidos com o intuito de levar Cristo Eucarístico a quem não pode participar da grande procissão no dia 30 de maio. Na manhã do dia 19, os bispos Dom Reginei Modolo e Dom Adenis Roberto de Oliveira percorrerão diversas instituições em carro aberto, levando a bênção com o Santíssimo.

Ações evangelizadoras

Durante todo o dia estão previstas ações com o objetivo de proporcionar aos fiéis vivenciar a sua fé.

ü Praça da Misericórdia: Padres estarão disponíveis para atendimento às confissões durante toda a manhã na praça 19 de dezembro.

ü Tenda da Esperança: Haverá tenda para adoração ao Santíssimo Sacramento a partir das 8h

ü Pão e Palavra: Diáconos, religiosos e seminaristas farão atendimento às pessoas em situação de rua, oferecendo alimento e um momento de escuta e aconselhamento

ü Pão para todos: Campanha da Solidariedade irá arrecadar 10 toneladas de alimentos

Corpus Christi Curitiba 2025 é uma realização da Arquidiocese de Curitiba, através da ASAC – Associação Arte Sacra da Arquidiocese de Curitiba, com o apoio da Associação Evangelizar é Preciso, Itaipu Binacional, Prefeitura Municipal de Curitiba e órgãos públicos municipais e estaduais.