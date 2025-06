Corpus Christi no Santuário Cristo Redentor

Corpus Christi transforma resíduos plásticos em arte e fé. Iniciativa inédita do Consórcio Cristo Sustentável une tradição religiosa, consciência ambiental e economia circular no alto do Morro do Corcovado. Sem a utilização de sal, tapete de Corpus Christi será feito de tampinhas plásticas trituradas.

O tradicional tapete de Corpus Christi ganhou um novo significado no Santuário Cristo Redentor em 2025. Neste ano, a fé cristã se uniu ao compromisso ecológico em um projeto inovador que transformou cerca de 460 kg de tampinhas plásticas em uma verdadeira obra de arte e espiritualidade. A celebração do Dia de Corpus Christi (Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo) no Santuário Cristo Redentor, teve Adoração e Bênção do Santíssimo Sacramento, presidida pelo arcebispo do Rio de Janeiro, Cardeal Orani João Tempesta, às 7h.

A confecção do tapete de Corpus Christi foi mais uma vez de maneira sustentável. O tapete foi feito a partir das 3h da manhã dessa quinta-feira. A iniciativa, que contou com o apoio técnico da empresa Policog para a trituração das tampinhas plásticas, ressignificou resíduos que poderiam estar poluindo o meio ambiente, convertendo-os em símbolo de devoção e de cuidado com a Casa Comum.

Inspirado nos princípios da economia circular, o projeto propôs uma nova forma de pensar os ciclos de produção, consumo e descarte, incentivando a reutilização criativa de materiais e a educação ambiental. A ação se alinha diretamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU), reforçando o compromisso do Santuário Cristo Redentor e do Consórcio Cristo Sustentável com a construção de um futuro mais justo, solidário e ambientalmente responsável.

A confecção dos tapetes de Corpus Christi é uma tradição católica que remonta ao século XIII, quando fiéis decoravam as ruas por onde passava o Santíssimo Sacramento em procissão. No alto do Corcovado, esse gesto ganhou contornos contemporâneos, ao integrar arte e sustentabilidade. “O tapete deste ano foi um convite à reflexão. Mostra que é possível preservar a nossa espiritualidade e, ao mesmo tempo, transformar a realidade ao nosso redor com pequenas atitudes”, destaca Marcos Martins, Gestor e Educador Ambiental do Consórcio Cristo Sustentável. “Ao reutilizar resíduos plásticos e dar a eles um novo propósito, mostramos que cuidar do planeta é um ato de todos.”

O que é a Solenidade de Corpus Christi?

A Solenidade de Corpus Christi, Festa do Corpo e Sangue de Jesus Cristo, é celebrada na quinta-feira após a Festa da Santíssima Trindade e atende a uma recomendação do Código do Direito Canônico (cânone 944), o qual pede à comunidade diocesana para “testemunhar publicamente a adoração e a veneração para com a Santíssima Eucaristia”.

Corpus Christi no Santuário Cristo Redentor

10 Anos Laudato Si’

A celebração deste ano no Santuário Cristo Redentor também comemorou os 10 anos da Carta Encíclica Laudato Si’, escrita pelo Papa Francisco. Publicada em maio de 2015, ela trata sobre o cuidado com o meio ambiente e com todas as pessoas, bem como questões mais amplas sobre a relação entre Deus, os seres humanos e a Terra.

Sobre o Consórcio Cristo Sustentável

O Consórcio Cristo Sustentável é uma aliança estratégica entre três organizações que atuam de forma integrada com o objetivo de promover ações coordenadas voltadas para a sustentabilidade ambiental, social e econômica. A colaboração interinstitucional entre Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, O Sol – Obra Social Leste 1 e Instituto Redemptor viabiliza mudanças e transformações, acelerando a transição para um futuro mais sustentável, promovendo inovação, inclusão, conscientização e equilíbrio entre progresso econômico e preservação ambiental.

