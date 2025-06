Novo documentário sobre padre Stephano Kim Seong-hyeon, missionário coreano na Mongólia

Pertencente ao Instituto dos Padres do Prado, padre Stephano chegou à Mongólia em 2002, onde fundou a Paróquia de Santa Maria Assunta, na região de Khan Uul, antes de se transferir para a estepe, a cerca de 200 quilômetros da capital, parando em Erdenesant. Lá, compartilhou o estilo de vida de pastores nômades, vivendo em um ger, ou seja, a típica tenda mongol, e viajando a cavalo.

Vatican News com Agência Fides

Repassar a vida e o trabalho missionário realizado na Mongólia pelo sacerdote coreano Stephano Kim Seong-hyeon e responder à pergunta: quem é um padre?

Essa mesma pergunta, em inglês, dá título ao novo documentário, publicado no canal do YouTube do Korea Catholic Times, que repassa a história do missionário Fidei donum da Diocese de Daejeon, que morreu repentinamente aos 55 anos em maio de 2023.

Em 2020, dom Giorgio Marengo, missionário da Consolata, recém-nomeado prefeito apostólico de Ulaanbaatar, o quis como vigário. Durante três anos, o Pe. Stephano Kim Seong-hyeon dedicou-se ao cuidado pastoral dos fiéis que frequentavam a Catedral e à assistência espiritual à comunidade coreana presente, além de todas as necessidades da Prefeitura.

Coproduzido pela Korean Prado Priests Association ("Associação Coreana de Padres do Prado"), que este ano celebra seu 50º aniversário de atividade, o documentário também reflete sobre a espiritualidade do Beato Antoine Chevrier, fundador das Irmãs do Prado e do Instituto dos Padres do Prado. O documentário, disponível gratuitamente on-line, é o segundo que o Korea Catholic Times produziu sobre a vida do missionário.

No ano passado, juntamente com a Diocese de Daejeon, ele realizou um filme com fins educativos intitulado “Wind of the Prairie - The Last Lecture of a Mongolian Missionary”". Elogiado por destacar aspectos da espiritualidade do Pe. Stephano Kim Seong-hyeon, o filme foi premiado na categoria Rádio na Internet na 34ª edição do Korea Catholic Mass Media Awards.