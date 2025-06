Conselho Nacional do Laicato do Brasil celebra 50 anos em Aparecida

Encontro nacional ocorre durante o feriado de Corpus Christi no Santuário Nacional de Aparecida (SP); romaria jubilar será realizada no domingo (22), com saída do Centro de Convenções rumo à Basílica, às 10h30

Vatican News

O Conselho Nacional do Laicato do Brasil (CNLB) realiza, entre os dias 19 e 22 de junho, no Santuário Nacional de Aparecida (SP), o seu 8º Encontro Nacional e a sua 43ª Assembleia Geral Ordinária, com a eleição de uma nova presidência. A ocasião marca o Jubileu de 50 anos do organismo, fundado em 1975, que articula e representa os cristãos leigos e leigas em todo o país.

O evento acontece durante o feriado de Corpus Christi e reúne participantes de todos os regionais e entidades filiadas para celebrar, refletir e renovar o compromisso com a missão e vocação leiga na Igreja e na sociedade.

Com o lema “Cristãos leigos e leigas, peregrinos da esperança, agindo na história a serviço do Reino”, o encontro contará com atividades formativas, momentos celebrativos, partilhas regionais, rodas de conversa e apresentações culturais. A presidente do CNLB, Sônia Gomes, destaca a importância do momento para a história da Igreja no Brasil e para o fortalecimento da presença do laicato na vida eclesial e social.

“Fizemos uma reflexão sobre a importância de celebrar os 50 anos do CNLB em Aparecida. Estar na Casa da Mãe é muito simbólico”, afirma Sônia Gomes, presidente do CNLB. “Maria nos acolhe e é, para nós, um exemplo de mulher leiga, de missão, de profecia e testemunho de fé. Celebrar este jubileu junto dela é muito especial.”

Romaria jubilar

Um dos momentos mais aguardados é a Romaria do Jubileu, no domingo, dia 22 de junho. A concentração dos participantes está prevista para ocorrer no Centro de Convenções, com saída às 10h30, com caminhada até o Santuário Nacional, onde será realizada uma celebração de ação de graças pelos 50 anos do CNLB. O convite da romaria está aberto para todas as pessoas. O cantor e compositor Zé Vicente, que participa da romaria, reforça o convite: “Vamos nos encontrar todas e todos no 8º Encontro do Laicato em Aparecida. Será uma grande alegria! E no último dia vamos celebrar a romaria e revigorar o nosso compromisso como cristãos leigas e leigos.”

Sobre o CNLB

O CNLB nasceu como Conselho Nacional de Leigos, fruto do desejo dos cristãos leigos e leigas e das orientações do Concílio Vaticano II, que reconheceu a importância da atuação dos leigos e leigas na missão evangelizadora da Igreja. Desde então, o organismo tem se consolidado como um espaço de comunhão, articulação e formação, presente hoje em 19 regionais da CNBB, com conselhos diocesanos, pastorais, movimentos e organizações filiadas. Ao longo de sua história, o CNLB tem se empenhado na formação de lideranças, na defesa dos direitos humanos, na construção de uma Igreja sinodal e na promoção da justiça social, da democracia e do bem comum.

Em um contexto de tantos desafios para a fé cristã e para a sociedade brasileira, o Jubileu de 50 anos do CNLB representa não apenas uma celebração do passado, mas também uma convocação para o futuro: fortalecer a presença dos leigos e leigas nos diversos espaços da Igreja e do mundo, como sujeitos ativos da evangelização e da transformação social.

Fonte: CNLB