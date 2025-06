Chile: incêndio doloso destrói capela de São Francisco

Na origem do conflito estão questões relacionadas à terra, à autonomia e à cultura indígena. (AFP or licensors)

É o segundo ataque contra a capela da paróquia de São Pedro de Curacautín:. Em 2023, após ter sido destruída por um incêndio, a capela foi imediatamente reconstruída. Agora tudo o que resta daquele local de oração são cinzas.

Vatican News com Agência Fides

“Com profundo pesar”, a Diocese de Temuco se une à comunidade católica de Curacautín, onde “outro incêndio criminoso destruiu a capela de São Francisco, na cidade de Radalco”.

O que aconteceu nos dias passados, em plena noite, é o segundo ataque à capela da paróquia de São Pedro de Curacautín: já em 2023, de fato, a estrutura havia sido destruída. Imediatamente reconstruída, agora tudo o que resta daquele local de oração são cinzas.

Diante deste novo ato de violência, conforme consta em nota divulgada pela diocese, dom Jorge Concha Cayuqueo manifestou sua proximidade, convidando todos os fiéis a se unirem em oração pela paz: “O incêndio na capela de São Francisco representa um grave dano à vida da comunidade cristã e da população local. Para os católicos, é um local de culto, mas sempre prestou assistência a toda a comunidade, independentemente da crença religiosa”.

"Esta é uma comunidade muito trabalhadora que se uniu nos últimos meses para reconstruir sua capela. Hoje, mais uma vez, sofre a perda total. Mas confiamos na fé", disse o pároco de Curacautín, Pe. Víctor Núñez.

A região de Temuco está no centro do chamado "conflito mapuche", onde se enfrentam as comunidades mapuches e o Estado chileno. Na origem do conflito estão questões relacionadas à terra, à autonomia e à cultura indígena.

E é justamente com um apelo à paz que o comunicado divulgado pela Diocese termina: "Elevemos nossa voz para rejeitar todo ato de violência que ameaça os espaços de fé, encontro e oração. Convidamos toda a comunidade diocesana e todas as pessoas de boa vontade a se unirem em oração por nossos irmãos e irmãs de Radalco, pela paz na Araucanía e pelo respeito mútuo que nos permite viver juntos em fraternidade. Que São Francisco de Assis, padroeiro desta capela, interceda por sua comunidade e nos inspire com seu espírito de paz, reconciliação e amor por toda a criação".