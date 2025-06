Conferências Episcopais: a esperança na Europa de hoje se transmite com empatia

Um registro do encontro em Praga com representantes das Conferências Episcopais

A cidade de Praga foi sede, de 3 a 5 de junho, de um encontro de assessores de imprensa e porta-vozes das Conferências Episcopais da Europa (CCEE): a tarefa dos profissionais desse setor não é mais apenas informar sobre as atividades da Igreja, mas preencher, com criatividade, o vazio do conhecimento religioso, causado pela secularização.

Acabou a época em que o porta-voz de uma Conferência episcopal era capaz de transmitir apenas notícias de sua competência, com pontualidade e rigor jornalístico, em um contexto composto de códigos e ritmos conhecidos e bastante estáveis. Isso foi superado pela "invasão digital" e a "crise de confiança nas instituições"; mas mudou também o cenário em que o porta-voz de um episcopado podia exercer seu papel, levando em conta certa desertificação social, criada em torno da mensagem cristã. Logo, é essencial que esta mesma função seja desempenhada, hoje, com "maior criatividade" e que o porta-voz, na era da multimídia e social, saiba "falar de coisas que possam interessar e gerar empatia, não apenas nas formas, mas também nos conteúdos".

Os participantes do encontro da CCEE em Praga

Comunicar com alegria

A nova identidade foi traçada por Daniel Arasa, decano da Faculdade de Comunicação Institucional da Pontifícia Universidade de Santa Cruz, que, nestes dias, inaugurou em Praga, República Tcheca, o encontro de porta-vozes das Conferências Episcopais Europeias, provenientes de cerca de trinta países. O Seminário – segundo o comunicado do Conselho das Conferências Episcopais Europeias (CCEE), promotor do evento, junto com os Bispos locais – teve como tema "Comunicar a esperança na Europa de hoje". Em sua intervenção, Daniel Arasa fez uma análise do contexto atual da comunicação institucional dos Bispos europeus. Em primeiro lugar, identificou a necessidade de um “reflorestamento cultural”, no âmbito da contínua evolução de formas e canais; ele o fez para os que se informam sobre a Igreja, a fim de que possam também “preencher o vazio do conhecimento religioso, causado pela secularização”. Aqui, o decano da Universidade de Santa Cruz sugeriu quatro qualidades que um comunicador deve cultivar: a formação, o serviço na relação entre governo e comunicação, a unidade e busca de um objetivo comum e o saber “comunicar com alegria”.

Alessandro Gisotti durante sua participação no encontro em Praga

Alessandro Gisotti: o estilo de Agostinho, chave da comunicação de Leão XIV

O vice-diretor editorial da comunicação Vaticana, Alessandro Gisotti, tomou a palavra, durante a segunda sessão, para apresentar o tema “Comunicação, do Papa Francisco ao Papa Leão”, destacando os pontos em comum de ambos os Pontífices: primazia da escuta na comunicação, necessidade de anunciar o Evangelho a todos e abordagem sinodal também na forma de comunicar. Gisotti ressaltou, entre outras coisas, o pensamento e a espiritualidade dos Agostinianos "chave essencial para compreender a comunicação de Robert Francis Prevost”. Com efeito, o silêncio, a busca do mistério e o sermo humilis (falar a todos com uma linguagem adequada, clara e compreensível) são as diretrizes do estilo de comunicação de Leão XIV".

Por outro lado, o ex-diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé fez a seguinte observação: “Pela primeira vez, na história da Igreja, um Papa utilizou, pessoalmente, as redes sociais, antes de ser eleito Sucessor de Pedro; ele demonstrou também grande interesse pelas novas tecnologias, tanto que, diversas vezes, convidou o uso ético e responsável da Inteligência Artificial". Isso, segundo Gisotti, poderá garantir que, mesmo no "continente digital", o Papa Leão XIV "vai exercer sua missão de pontífice como “construtor de pontes”, comprometendo-se em promover o diálogo e a comunhão em um mundo, cada vez mais polarizado pelas redes sociais".

Testemunhos de profissionais

A última sessão do Seminário de Praga abordou o tema: “O jornalista e a comunicação vaticana”, sobre o qual dois jornalistas falaram: Javier Martínez-Brocal, correspondente do Vaticano para o diário espanhol ABC, e Josef Pazderka, editor-chefe da Český rozhlas Plus, rádio estatal tcheca. Por sua vez, Javier compartilhou sua experiência como correspondente do Vaticano, acompanhando também o Papa em muitas viagens internacionais. Por outro lado, Josef ilustrou os principais pontos do trabalho de um jornalista para o serviço público, sobretudo, na República Tcheca, considerado o país mais secularizado da Europa; recordou ainda os desafios que enfrentou ao cobrir eventos relacionados à Igreja, fazendo "várias recomendações para melhorar uma comunicação mais eficaz e pertinente no âmbito eclesial".

Por fim, em seu comunicado, a CCEE recordou que os participantes no Seminário tiveram a oportunidade de debater também outros temas, trocar experiências, compartilhar momentos culturais e participar da Missa. O próximo evento será de 5 a 7 de maio de 2026.

