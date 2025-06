Igreja e comunidade de Campo Grande celebram canonização de Carlo Acutis

A canonização de Carlo Acutis está marcada para o dia 7 de setembro, em Roma. “Estaremos todos reunidos. A família está maravilhada, muito feliz. Esperamos por esse momento com o coração cheio de fé. E a data escolhida, 7 de setembro, tem ainda mais significado por ser o dia da nossa pátria. Será uma celebração dupla”, conta Solange Vianna, a avó de Matheus, curado milagrosamente após tocar uma relíquia de Carlo em 2013.

Vinicius Bracht – Campo Grande/MS

A espera chegou ao fim. O Vaticano confirmou a nova data da canonização de Carlo Acutis: será no dia 7 de setembro, em Roma. Conhecido como o “santo da internet” e padroeiro das mídias sociais, Acutis será oficialmente elevado aos altares da Igreja Católica em uma cerimônia histórica que promete comover o mundo — especialmente o Brasil, onde ocorreu o milagre que abriu caminho para a canonização.

Em Campo Grande (MS), onde vive a família do jovem Matheus Vianna — curado milagrosamente após tocar uma relíquia de Carlo em 2013 — a emoção tomou conta. “Estaremos todos reunidos. A família está maravilhada, muito feliz. Esperamos por esse momento com o coração cheio de fé. E a data escolhida, 7 de setembro, tem ainda mais significado por ser o dia da nossa pátria. Será uma celebração dupla”, conta a avó de Matheus, Solange Vianna.

Hoje com 15 anos, Matheus tinha apenas três quando apresentou uma melhora repentina e duradoura em seu quadro clínico após um momento de oração na Capela Nossa Senhora Aparecida, em Campo Grande. Diagnosticado com uma malformação grave no sistema digestivo — chamada pâncreas anular —, ele sofria com vômitos constantes e sem solução cirúrgica viável. Após tocar a relíquia de Carlo, o menino voltou a se alimentar normalmente, surpreendendo até os médicos.

Para o padre Marcelo Tenório, pároco da Paróquia São Sebastião e vice postulador da causa da beatificação, a notícia da canonização foi recebida com festa. “Graças a Deus, saiu a data. Estamos nos preparando bem aqui na Paróquia São Sebastião para festejar esse momento tão aguardado desde os idos de 2011. Tudo está se concluindo agora com a canonização desse grande e importantíssimo santo para a Igreja. Carlo, o santo da internet, será canonizado justamente no dia 7 de setembro, nossa Independência, como que reafirmando esse laço de amor entre ele e o Brasil.”

A Paróquia São Sebastião já está organizando celebrações especiais em honra a Acutis, e o clima é de gratidão. “É uma grande festa para o Brasil e para o mundo, pois tudo começou aqui. O milagre nasceu em solo brasileiro e agora será proclamado diante do mundo inteiro. Estamos felizes e prontos para viver essa data histórica”, afirma padre Marcelo.

Com a canonização marcada, fiéis e devotos se preparam para acompanhar de perto esse momento de fé, esperança e reconhecimento espiritual que marca uma nova era na Igreja Católica.