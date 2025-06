A Bartolomeu I, o Prêmio Laudato si': “toda ação contra o meio ambiente é um pecado grave”

O Patriarca Ecumênico de Constantinopla foi agraciado com o Prêmio Laudato si' pela Ordem dos Frades Menores, juntamente com o teólogo Leonardo Boff, a Rede Eclesial Pan-Amazônica (REPAM) e o Movimento Laudato si'.

Vatican News

O prêmio, entregue no último dia 29 de maio, destaca a imponente liderança ecológica do Patriarca Bartolomeu I, enfatizando especialmente a inspiração que ele representou para o Papa Francisco em duas iniciativas fundamentais: a encíclica Laudato si' e a instituição do “Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação”, celebrado todos os anos em 1º de setembro. Durante a cerimônia, foi lembrado que o Pontífice argentino citou explicitamente o “Patriarca verde” em ambas as ocasiões. Em seu discurso, Bartolomeu I destacou o importante passo ecumênico representado pela adoção, por parte da Igreja Católica, do Dia da Criação. A crescente popularidade desta recorrência inspirou muitas Igrejas de outras confissões a incluí-la em seus calendários litúrgicos, graças ao seu forte simbolismo e à sua antiga tradição na Igreja Ortodoxa. Bartolomeu desempenhou um papel fundamental no acompanhamento e incentivo deste processo ecumênico, como foi lembrado durante o evento. Com palavras fortes e incisivas, ele afirmou: “se não houver uma verdadeira conversão do homem, a crise ecológica não poderá ser resolvida. Toda ação humana que prejudica o meio ambiente deve ser considerada um pecado grave”. Esta foi a forte mensagem lançada por Sua Santidade Bartolomeu I, Patriarca de Constantinopla, ao receber o Prêmio Laudato si' na Pontifícia Universidade Antonianum, em Roma.

Bartolomeu I recebe o prêmio Laudato si' (CREDIT: OFM)

Uma celebração histórica

A cerimônia, que também premiou Leonardo Boff, a REPAM e o Movimento Laudato Si', realizou-se junto com três datas importantes: o 800º aniversário do Cântico das Criaturas, o 10º aniversário da encíclica Laudato si' e o 1700º aniversário do primeiro Concílio Ecumênico de Nicéia. “Os prêmios que entregamos hoje não são simples reconhecimentos, mas símbolos de um chamado universal à conversão ecológica”, declarou Massimo Fusarelli, Ministro Geral da Ordem Franciscana. “Cada premiado representa uma dimensão única desse compromisso comum”, acrescentou, convidando todos a “reconhecer a criação como um dom de Deus e louvá-la junto com todas as criaturas”.

Entrega do prêmio ao teólogo Leonardo Boff (CREDIT: OFM)

Uma conversão necessária

“É uma grande honra receber este reconhecimento pelo trabalho em prol da ecologia integral”, afirmou o Patriarca, ressaltando que o prêmio não é só dele, mas de toda a Igreja de Constantinopla. Ele lembrou que já na década de 1980 o cristianismo ortodoxo denunciava a crise climática, uma crise que infelizmente se agravou nos últimos anos. Referindo-se à famosa encíclica do Patriarca Demétrio de 1989, ele declarou: “Somos testemunhas da violação da natureza, abusada não para satisfazer as necessidades humanas fundamentais, mas os desejos cada vez maiores da humanidade, alimentados pela filosofia dominante da sociedade de consumo”. “Desde a nossa eleição em 1991, com o objetivo de sensibilizar cristãos e não cristãos sobre o problema ambiental ligado à justiça social, temos enfatizado o caráter espiritual da crise ambiental e convidado a redescobrir uma visão eucarística da criação”. “A Igreja primitiva compreendeu bem a importância da relação do homem com a criação”, disse Bartolomeu. “Mas, ao longo da história, o homem – e, por vezes, também as Igrejas – ainda não compreendeu plenamente o vínculo intrínseco e permanente entre o Criador, a criação e as criaturas”.

Entre os premiados, Lorna Gold, diretora executiva do Movimento Laudato si' (CREDIT: OFM)

De patrões a irmãos

“A grande tarefa é passar de ‘patrões e proprietários’ que exploram a natureza até a exaustão, a ‘irmãos e irmãs’ que se tratam mutuamente como tal”, afirmou o teólogo Leonardo Boff ao receber o prêmio. “O cuidado é a carícia cristã para com todos os seres da natureza”. Em nome da REPAM, o prêmio foi recebido por dom Rafael Cob García, bispo do Vicariato Apostólico de Puyo, que, referindo-se ao Ano Jubilar, declarou: “caminhamos como peregrinos da esperança rumo ao paraíso que Deus nos prometeu”. Lorna Gold, diretora executiva do Movimento Laudato si', recebeu o prêmio em nome do seu movimento e afirmou: “estamos diante de uma reviravolta ecológica que se transformou em uma crise generalizada de consciência. Por isso, como pessoas de fé, devemos nos unir para transformar este momento sombrio em um Kairós, um tempo favorável oferecido por Deus”.

Dom Rafael Cob García recebeu o prêmio em nome da Repam, a Rede Eclesial Pan-Amazônica, composta por nove países da região pan-amazônica: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana Britânica, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela.. (CREDIT: OFM)