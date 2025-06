Igreja do Sagrado Coração durante visita do Papa Francisco ao Bahrein (AFP or licensors)

No encontro com vigário apostólico, príncipe do Bahrein destaca tolerância e coexistência pacífica

Vatican News com Agência Fides "O Reino do Bahrein, sob a liderança de Sua Majestade o Rei Hamad bin Isa Al Khalifa, permanece firmemente comprometido em promover os valores da tolerância e os princípios da coexistência pacífica, profundamente enraizados na longa tradição do Reino, de abertura a diferentes culturas e a todas as religiões." Foi o que reiterou Sua Alteza Real Salman bin Hamad Al Khalifa, príncipe herdeiro e primeiro-ministro, no encontro realizado na quarta-feira, 4 de junho, no Palazzo Riffa, com o bispo Aldo Berardi, vigário apostólico da Arábia do Norte, acompanhado pelo Pe. Saji Thomas, OFM Cap., reitor da Catedral de Nossa Senhora da Arábia em Awali. O príncipe Salman destacou como esses valores fundamentais têm sido determinantes ao posicionar o Bahrein como um modelo único de coexistência e harmonia intercultural, além do compromisso constante do Reino em promover iniciativas que fortaleçam os valores do perdão e da paz. Ele homenageou a memória do Papa Francisco, recordando sua histórica visita ao Bahrein em 2022. Não faltaram palavras de gratidão a dom Berardi por seus esforços em promover a compaixão e a tolerância, desejando-lhe sucesso contínuo em sua missão. O vigário apostólico, por sua vez, disse estar honrado com a oportunidade deste encontro e elogiou a diversidade cultural e a rica herança do Bahrein, que continuam a sustentar a coexistência pacífica.