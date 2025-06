Trindade

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Ó Trindade vos louvamos "

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “uma unidade de três pessoas distintas, mas igualmente divinas”…

Vatican News Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: "Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará". "Ele me glorificará porque receberá do que é meu e vo-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso, disse 'o que ele receberá o vos anunciará é meu". Irmãos e irmãs, a Santíssima Trindade é um conceito fundamental na teologia cristã. É assim que se descreve a natureza de Deus, como uma unidade de três pessoas distintas, mas igualmente divinas: Deus-Pai, Jesus Cristo-filho e o Espírito Santo… A CANÇÃO "Ó TRINDADE VOS LOUVAMOS" / Autora: Ir. Maria Luiza Ricciardi / Ed. Paulinas/COMEP