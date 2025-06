São Pedro com as chaves

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Canção de Pedro"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “Tu és o Messias o Filho do Homem”…

Vatican News Vamos agradecer ao Bruno Camurati que escreveu essa canção um tempo atrás, para o Dia do Papa, a Festa de São Pedro. Naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Felipe e ali perguntou aos seus discípulos: “quem dizem os homens ser o Filho do Homem?” Eles responderam: “alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros inda que é Jeremias, ou alguns dos profetas”. Então Jesus perguntou: “e vós o que dizeis que eu sou?” Simão Pedro respondeu: “Tu és o Messias o Filho do Homem”… A CANÇÃO: "CANÇÃO DE PEDRO" / Autor: Bruno Camurati Ouça e compartilhe Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui