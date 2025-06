Pentecostes

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "A nós descei"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “A paz esteja convosco”…

Vatican News Hoje é o dia em que o mistério Pascal atinge o seu ápice. O Espírito Santo derramado sobre toda a Igreja, que nasce inspirada nos passos de Jesus, conduzida sob a luz do Divino Espírito Santo… Jesus entrou e pondo-se no meio deles disse: "A paz esteja convosco". Depois dessas palavras mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou eu também vos envio". Depois de ter dito isso soprou sobre eles e disse: "recebei o Espírito Santo"… A CANÇÃO "A NÓS DESCEI" / Autor: Reginaldo Veloso