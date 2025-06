Jesus Cristo

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Convite"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “E vós quem dizeis que Eu sou?”…

Vatican News Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com Ele. Então, Jesus perguntou-lhes: "Quem diz o povo que eu sou?". E eles responderam: "olha Jesus, uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas, que ressuscitou". Mas jesus perguntou: "E vós quem dizeis que Eu sou?" Pedro respondeu: "o Cristo de Deus". Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso para alguém, e ainda acrescentou: "o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia"… A CANÇÃO "CONVITE" / Autores: Ghislaine Cantini e Antônio Carlos Santini