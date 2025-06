147ª Festa de Santo Antônio de Bento Gonçalves reúne 8 mil pessoas pela fé e devoção

Ao longo do 13 de junho, cerca de 8 mil pessoas passaram pelo Santuário Santo Antônio. Os tradicionais pãezinhos, mais uma vez, foram destaque dos festejos: mais de 52 mil unidades foram distribuídas. Foi anunciado o lema da 148ª Festa de Santo Antônio de 2026: “Na Casa de Santo Antônio somos todos irmãos”, em comunhão com a Campanha da Fraternidade do próximo ano sobre o tema da moradia.

“Pelo olhar de Santo Antônio contemplamos a criação”, inspirado na temática da Campanha da Fraternidade 2025, é o lema da 147ª Festa de Santo Antônio de Bento Gonçalves, que teve sua culminância na sexta-feira, 13 de junho. O Dia Festivo foi marcado pela alvorada festiva, com o toque dos sinos no Santuário Diocesano de Santo Antônio. Com sol, apesar do frio e do vento, a programação foi intensa, contando com cinco Missas, sendo uma delas realizada no lado externo do Santuário, seguida de procissão, além do almoço de confraternização.

Ao longo do dia, cerca de 8 mil pessoas passaram pelo Santuário Santo Antônio, sendo que mais de 4,5 mil pessoas receberam a Eucaristia. Os tradicionais pãezinhos de Santo Antônio, mais uma vez, foram destaque dos festejos: mais de 52 mil unidades foram distribuídas no pátio do Santuário.

O ponto alto das celebrações ao Padroeiro de Bento Gonçalves foi a Missa das 15h, com a presença do bispo da Diocese de Caxias do Sul, Dom José Gislon. A celebração aconteceu em frente ao Santuário Santo Antônio, e reuniu as comunidades da Paróquia Santo Antônio com seus estandartes. Além do grande público que ocupou as ruas do entorno da igreja, o Santuário também ficou lotado. Ao final, todos juntos partiram em procissão com a imagem do Padroeiro, com cantos e orações para saudar o santo.

A partir do lema dos festejos, Dom José Gislon também recordou os acontecimentos climáticos do Rio Grande do Sul do mês de maio de 2024 e que impactaram fortemente a cidade de Bento Gonçalves. Ele pediu a intercessão do Padroeiro: “Que Santo Antônio interceda junto ao Senhor por copiosas bênçãos sobre vós, vossas famílias, os enfermos, as autoridades públicas constituídas, o mundo do trabalho e sobre toda esta cidade".

Já na Missa das 18h, a celebração em ação de graças pelo êxito dos festejos de 2025, o casal coordenador dos festeiros, Valentim e Alzira Favero Glanert, fez o agradecimento a todas as equipes e comissões, patrocinadores e apoiadores que, juntamente com os festeiros e festeiros jovens, concretizaram a 147ª Festa de Santo Antônio. “Cada oração, cada gesto de apoio e cada sorriso compartilhado fizeram desta experiência algo inesquecível. Santo Antônio nos ensinou o amor ao próximo, a caridade e a simplicidade virtudes que levaremos conosco para sempre".

Dois momentos emocionaram os fiéis e devotos durante agradecimentos: baseados no vídeo oficial da 147ª Festa, tendo os próprios festeiros como atores, eles encenaram a chegada dos Imigrantes Italianos em Bento Gonçalves há 150 anos com um pequeno quadro de Santo Antônio. Recordando 800 anos atrás, também apresentaram o encontro de São Francisco de Assis e Santo Antônio, porque o lema de 2025 foi motivado pelos oito séculos do Cântico das Criaturas, composição de Francisco. "No céu, certamente, eles se abraçam intercedendo ao Senhor por aqueles que construíram essa cidade e por aqueles que ontem e hoje, contemplam e cuidam da criação", refletiu Alzira.

Antes do anúncio dos festeiros da edição de 2026, o pároco, padre Volmir Comparin, enalteceu todo o trabalho realizado na Paróquia, pelas equipes e comissões. “O que tem de se dizer nesta hora: muito obrigado. Que tudo isso que aconteceu nesta 147ª Festa de Santo Antônio seja entregue nas mãos de Deus", finalizou.

Logo depois, foram apresentados os festeiros da 148ª Festa de Santo Antônio, que será realizada em junho de 2026. São eles: Alexandre e Jucelaine Pertile Fronza; Antônio e Ieda Maria Garavaglia Geremia; Claudiomiro Antonio Fernandes e Neiva Salete Lavandoski; Dorval José e Fabiane Nunes Boccalon; Mauri e Roseli Lucietto Menin e Paulo e Adriana Pegoraro Piccoli.

E, na conclusão da Missa, padre Volmir fez o anúncio do lema da 148ª Festa de Santo Antônio, de 13 de junho de 2026: “Na Casa de Santo Antônio somos todos irmãos”, em comunhão com a Campanha da Fraternidade 2026, que irá abordar a temática da moradia, a partir do lema: "E veio morar entre nós” (Jo 1,14).

Edição 2025 com maior alcance histórico pelas redes sociais

Todas as Missas foram transmitidas pelas redes sociais da Paróquia Santo Antônio e milhares de pessoas puderam celebrar a devoção que é a mais antiga da Imigração Italiana, com 147 anos de história, em suas casas. De acordo com o aplicativo de métricas Reportei, a página da Paróquia no Facebook, de 25 de abril a 13 de junho, período em que foram realizadas as visitas, eventos, Trezena e Dia Festivo, alcançou 516.047 contas. O Instagram, no mesmo período, registrou 322.341 visualizações em postagens, stories e reels. E, por fim, o canal do YouTube teve quase 17 mil visualizações.

Além disso, a cobertura de imprensa realizada pelos veículos de comunicação da cidade e da região resultaram em dezenas de matérias, reportagens e posts em redes sociais. A 147ª Festa de Santo Antônio ganhou espaço nacional por meio da TV Pai Eterno, de Goiás, e TV Aparecida, de São Paulo.

147ª Festa: contemplar e cuidar da criação

A Festa de 2025, edição de número 147, deixa um legado de não apenas contemplar, mas cuidar da criação de Deus. Com o lema “Pelo olhar de Santo Antônio contemplamos a criação”, as equipes e comissões trabalharam para ajudar os fiéis, devotos e todos os que participaram das ações a compreenderem que, como dizia o Papa Francisco, “precisamos entender que todos estamos no mesmo barco, ou nos salvamos, todos ou juntos vamos perecer”.

Um dos gestos foi o uso de copos e pratos biodegradáveis em ações dos festejos, para diminuir o consumo de descartáveis. A cada ano, a comissão de festeiros e festeiros jovens, trabalha em parceria com a coordenação da Animação Bíblico-Catequética da Paróquia Santo Antônio para preparar as ações que envolvam os catequizandos nos festejos. A 147ª edição teve seu lema concretizado a partir de maquetes produzidas pelas turmas da Iniciação à Vida Cristã.

A construção das miniaturas envolveu a Catequese do Centro e das comunidades da Paróquia. Divididos a partir das etapas, algumas turmas prepararam maquetes que ilustraram milagres por intercessão de Santo Antônio, enquanto outros catequizandos retrataram o lema dos festejos.

Antes, porém, de confeccionarem as maquetes tendo como matéria-prima materiais reciclados ou elementos que podem ser reutilizados, os catequizandos aprenderam, em seus encontros, sobre a vida, missão e virtudes do Padroeiro de Bento. Em todas as comunidades, ao longo da programação das visitas da imagem de Santo Antônio e dos festeiros, as obras foram apresentadas ao povo de Deus que participou das celebrações.

Nesse sentido, o vídeo oficial da 147ª Festa de Santo Antônio deixou uma mensagem clara: devemos apostar nas crianças como multiplicadores do cuidado com a criação, isto é, o planeta e a relação entre todos os seres que vivem no planeta. A produção também evidencia a bravura e o trabalho dos Imigrantes Italianos que, há 150 anos, desbravaram essas terras e construíram essa cidade e região que são pujantes e sólidas. O vídeo oficial pode ser encontrado em: https://youtu.be/hKRNaBjBWNY?si=jHjhDmnPugumcX-7

Outra ação importante foi a realização de sessões de cinema sobre a vida e missão de Santo Antônio com os estudantes os estudantes das escolas de inspiração católica presentes em Bento, bem como os colégios das redes municipal e estadual de ensino. Em parceria com a Movie Art e com a Secretaria Municipal de Educação foi reproduzido o filme “Antônio de Deus”, no cinema do Shopping Bento.

Visitas de Santo Antônio

O tradicional calendário de visitas de Santo Antônio iniciou no dia 1º de abril com as escolas católicas e seguiu até o dia 09 de junho, com a passagem pela Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves. Foi uma peregrinação marcada por 41 momentos de oração nas comunidades, paróquias, santuários e entidades, hospital e a prefeitura municipal, também com um momento com as forças de segurança que atuam em Bento.

Tradicionais pãezinhos de Santo Antônio

Um dos costumes mais antigos da devoção a Santo Antônio é a bênção e distribuição dos pãezinhos. A Paróquia Santo Antônio, neste ano, distribuiu 6 mil pãezinhos nos dias anteriores à festa, que foram abençoados em cada noite da Trezena, além de mais de 52 mil pãezinhos nas celebrações do Dia Festivo, abençoados às 06h30min pelo pároco, padre Volmir Comparin. Também foram entregues nas visitas e aos encarcerados da Penitenciária.

Pãezinhos de Santo Antônio (foto Maurício Deon) (© Mauricio Poletto Deon)

Procissão Luminosa se consolidou

Construída em conjunto entre a equipe de festeiros, coordenação da Catequese da Paróquia Santo Antônio e direção das escolas de inspiração católicas de Bento Gonçalves, a procissão luminosa mobilizou mais de 4 mil pessoas em 10 de março. Ao longo do percurso, crianças, jovens, adultos e idosos puderam refletir sobre a obra da criação descrita no livro do Gênesis e os Sermões de Santo Antônio.

Para homenagear todos os voluntários e agentes públicos que atuaram nos resgates durante a enchente de 2024, a imagem de Santo Antônio foi conduzida por um jipe 4x4. Também acompanharam a procissão alguns quadriciclos, motocicletas, além de batedores da Secretaria Municipal de Segurança Pública.

Ao chegar em frente ao Santuário Santo Antônio, o pároco, padre Volmir Comparin acolheu a todos e realizou a bênção aos pãezinhos, sinal tradicional da devoção ao Padroeiro de Bento. Em parceria com o poder público municipal, ao final, foram distribuídas mudas de flores.

A atividade também contou com a participação dos jovens do Curso de Liderança Juvenil (CLJ) da Paróquia Santo Antônio, que realizaram um teatro a partir do lema do Jubileu de 2025, o Ano Santo dos Peregrinos da Esperança.

Retomada da tradicional Quermesse de Santo Antônio

A noite da sexta-feira, 06 de junho, foi marcada pela retomada de uma tradição tão bela da Festa de Santo Antônio: a quermesse em honra ao Padroeiro, na 147ª edição da Festa. Depois da Missa em Italiano, que marcou o 7º Dia da Trezena e homenageou os 150 anos da Imigração Italiana, o Salão Paroquial recebeu mais de 400 pessoas para celebrar esse momento de integração e confraternização.

Ação entre Amigos da 147ª Festa de Santo Antônio

Há vários anos, a Paróquia realiza a Ação entre Amigos, com o objetivo de arrecadar fundos para investir em atividades pastorais e também na construção de novas igrejas, nas comunidades. Atualmente a concentração de investimentos é para concluir a obra de construção da Igreja Nossa Senhora da Saúde, no loteamento Vinhedos. Neste ano, como nas últimas edições, serão vendidas cartelas com dois números ao valor de R$ 10,00, concorrendo aos seguintes prêmios:

1º Prêmio: Volkswagen Polo 1.0 | 0Km | Ano/modelo 2025/2025

2º Prêmio: Honda Biz | 0Km | Ano 2025

3º Prêmio: Kit gamer completo, com PC Gamer, monitor e cadeira

4º Prêmio: Persiana, tapete, cortina de linho e rolo de papel de parede

5º Prêmio: Colchão com magnetoterapia e infravermelho-longo

Na data de 16 de agosto acontecerá o sorteio da Ação entre Amigos, por meio de extração pela Loteria Federal e no dia 30 de agosto será feita a entrega dos prêmios. As cartelas podem ser adquiridas em frente ao Santuário Santo Antônio, na Secretaria Paroquial, com os casais festeiros, e também são comercializadas na Expobento e Fenavinho.

Equipe da 147ª Festa de Santo Antônio

Importante ressaltar que todo o trabalho de organização da 147ª Festa de Santo Antônio, bem como das demais atividades na programação social, é feito por festeiros e jovens voluntários, que optam por dedicar seu tempo e sua energia nessa causa comunitária. Cabe, também, fazer um agradecimento aos diversos patrocinadores e apoiadores que colaboram para viabilizar a realização da Festa e de toda a programação anual da Paróquia.

