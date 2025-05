União Internacional das Superioras Gerais: eleita a nova presidente

Irmã Oonah O’Shea é a nova presidente da UISG. Nascida na Austrália de pais irlandeses, viveu por 20 anos nas Filipinas, onde fundou uma missão da congregação das Religiosas de Nossa Senhora de Sião.

Francesco Ricupero – Vatican News

Irmã Oonah O’Shea, superiora geral das Religiosas de Nossa Senhora de Sião, foi eleita presidente da União Internacional das Superioras Gerais (UISG) ao final da assembleia do Conselho das Delegadas, que ocorreu em Roma nos dias 12 e 13 de maio, com a participação de 45 religiosas representando as 36 constelações da UISG. Irmã O’Shea, nascida e criada na Austrália por pais irlandeses, tem uma longa experiência missionária nas Filipinas, onde viveu por 20 anos em uma região rural.

Na Plenária da UISG, delegadas de todo o mundo

De 5 a 9 de maio, também em Roma, aconteceu a XXIII Assembleia Plenária da UISG, com mais de 900 superioras gerais de 75 países. O encontro foi também uma ocasião para celebrar o 60º aniversário de fundação do organismo. “Esta plenária”, destacou a nova presidente da UISG, “tornou visível uma esperança que não é simples otimismo, mas uma energia espiritual que nasce do Evangelho e gera transformação. É a esperança que nos permite continuar servindo, com criatividade e ousadia, em um mundo ferido e em constante transformação. É essa esperança que nos torna mulheres em caminho, capazes de cuidar e gerar vida nos lugares onde tudo parece apagado.”

A plenária de 2025, segundo comunicado divulgado pela UISG, deixou uma marca profunda: “foi uma experiência vivida como uma rede de ‘cordas de esperança’, que teceu vínculos entre mulheres consagradas de todas as partes do mundo, capazes de refletir a luz do Evangelho e animar a missão da Igreja hoje.”

Uma fundação em apoio às religiosas idosas

Durante a assembleia, foi oficialmente lançada The Anna Trust, uma nova fundação criada para apoiar religiosas idosas, especialmente em contextos mais vulneráveis. Também foi apresentado o plano estratégico 2025–2031 da UISG, fruto de um caminho sinodal, concebido como um “instrumental” para enfrentar com confiança os desafios futuros, em constante abertura à ação do Espírito. Guiadas pelo tema “A vida consagrada: uma esperança que transforma”, as participantes viveram uma experiência de profunda comunhão, fortalecida pela prática da “conversa no Espírito”, para promover uma cultura sinodal dentro de suas próprias congregações.

Fundadora de uma missão nas Filipinas

Irmã O’Shea iniciou sua vida profissional como professora do ensino fundamental em escolas católicas e esteve ativamente envolvida no movimento Juventude Operária Cristã. Ingressou em sua congregação religiosa em 1968. Após lecionar por quatro anos em uma escola paroquial, continuou seus estudos em Teologia, Política e História Econômica, passando também um ano formativo em Israel.

Seu ministério se ampliou, incluindo o trabalho com uma rede ecumênica para justiça e paz e o engajamento com pessoas em situação de rua. Em 1990, junto com outra religiosa australiana, fundou uma missão de sua congregação nas Filipinas, onde viveu por 20 anos em uma zona rural. Seu trabalho envolvia a colaboração com catequistas leigos, a fundação de uma ONG voltada ao empoderamento de mulheres rurais pobres e a participação ativa nas Missionárias Rurais das Filipinas. Eleita superiora geral em 2010, retornou às Filipinas ao término de seu primeiro mandato em 2017. Reeleita em 2022, atualmente exerce seu segundo mandato, que se encerrará em julho de 2028.