O tempo desperdiçado entre promessas de paz e massacre de inocentes

Crianças palestinas caminham entre os escombros de casas destruídas em ataques israelenses anteriores, em meio ao conflito entre Israel e o Hamas, em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza.

"Em Gaza, 950 crianças morreram no último mês e 20.000 desde o início da guerra; estima-se que cerca de um milhão de menores não tenham comida, cuidados ou educação. O sofrimento das crianças da Terra Santa afeta e faz sofrer o Santo Padre e aqueles que respeitam a vida e o futuro da humanidade."

Padre Ibrahim Faltas ofm*

"Na alegria da fé e da comunhão, não podemos esquecer os nossos irmãos e irmãs que sofrem por causa das guerras. Em Gaza, as crianças, as famílias e os idosos que sobreviveram estão sujeitos à fome", disse Leão XIV após rezar o Regina Coeli na Missa de início de Pontificado em 18 de maio, na presença de Chefes de Estados, líderes de religiosos e milhares de fiéis provenientes de várias partes do mundo.

Anteriormente, durante a homilia, o Santo Padre havia afirmado que o amor e a unidade são os pontos de partida da missão confiada a Pedro por Jesus. Leão XIV nos mostra o caminho: a defesa da vida, física e espiritual, nasce do amor e da unidade.

A vida na Terra Santa está suspensa entre promessas de soluções de paz e certezas de morte. A morte e o sofrimento não são causados ​​por eventos e catástrofes imprevisíveis, mas por mãos e mentes humanas inescrupulosas.

Em Gaza, 950 crianças morreram no último mês e 20.000 desde o início da guerra; estima-se que cerca de um milhão de menores não tenham comida, cuidados ou educação.

O sofrimento das crianças da Terra Santa afeta e faz sofrer o Santo Padre e aqueles que respeitam a vida e o futuro da humanidade.

Todas as crianças da Terra Santa sofrem: crianças palestinas, israelenses, libanesas, sírias, muçulmanas, cristãs, judias; todas estão sujeitas a graves traumas físicos e morais. O sofrimento das crianças é profundo e deixa marcas profundas.

Conheço crianças da Terra Santa que não conseguem mais sorrir, brincar ou comer, porque sofrem por seus semelhantes em Gaza.

Aqueles que sofrem de fome não a esquecerão, sentirão a humilhação da falta de comida, mesmo tendo o que comer. Deverá passar muito tempo para que aqueles que sofreram ferimentos físicos e mutilações possam recuperar a serenidade.

Enquanto as crianças sofrem, as armas continuam a matar e a ajuda não atravessa a fronteira. Enquanto crianças morrem, ao mesmo tempo, a solução para deter a violência não pode ser encontrada.

O Santo Padre sofre por Gaza e confirma o amor e a unidade como um compromisso missionário do povo de Deus. Os poderosos do mundo ouviram ao vivo a mensagem forte e simples, humilde e decisiva do Papa: amor pela humanidade e unidade na busca da paz.

Não percamos tempo, não percamos tempo para não perder a possibilidade de salvar vidas e a possibilidade de dar esperança a vidas. O tempo é precioso; quem não impede a violência o desperdiça sem amar.

*Vigário da Custódia da Terra Santa