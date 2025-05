"Esperança", palavra que melhor define situação no Sri Lanka, diz cardeal

"Caminhamos como Povo de Deus, continuamos nossas atividades sociais, educativas e caritativas a serviço do povo". (AFP or licensors)

"O Sri Lanka está passando por uma fase de profunda renovação política e democrática. Desde novembro de 2024, temos um novo presidente e um novo parlamento com maioria absoluta, que estão mudando a antiga estrutura de poder, ligada a uma classe política que se revelou corrupta e culpada de abuso de poder e violações de direitos humanos. No país, que está saindo de uma grave crise social e econômica, há uma nova esperança", é a avaliação do cardeal Albert Malcolm Ranjith, arcebispo de Colombo, capital do Sri Lanka, ao falar à Agência Fides sobre os novos ares que se respiram no país asiático.

Reconciliação nacional na esteira do Jubileu da Esperança

"Esperança - ressalta o purpurado - é exatamente a palavra certa para drescrever o espírito que impera hoje no país. E nós, católicos, estamos celebrando o Jubileu da Esperança; portanto, a nossa presença, a nossa mente, nossas palavras, nossa orientação estão em plena sintonia com o que está acontecendo em nível político, social, cultural e espiritual na nação".

Esperava-se uma mudança na última eleição, e ela ocorreu: está no poder um governo com orientação socialista e que parece honesto e dedicado ao bem-estar da população, consciente de suas responsabilidades, um governo que pretende combater a pobreza e criar bem-estar para as classes sociais mais desfavorecidas", observa o purpurado. "O novo governo - acrescenta - deu início a uma nova fase e se pôs a trabalhar para fazer justiça àqueles que sofreram injustiças no passado, àqueles que estão presos ou sofreram violações de direitos fundamentais. E o faz seguindo o caminho da legalidade, no pleno respeito às prerrogativas da lei".

Um setor no qual o Executivo do novo presidente, Anura Kumara Dissanayake, está investindo recursos e atenção - observa o cardeal - "é a economia do país. Uma lenta recuperação está em andamento após a crise, seguindo o conselho do Fundo Monetário Internacional, que concedeu empréstimos. Estamos em uma fase de recuperação, o turismo também está em uma fase de plena recuperação, e isso nos traz esperança, pois é um setor importante da nossa economia que contribui para criar prosperidade".

"Naturalmente - pontua o cardeal Ranjith - que o processo de recuperação levará pelo menos alguns anos, mas estamos no caminho certo. Há um certo otimismo entre a população hoje, vemos uma classe política responsável e um presidente em quem o povo depositou sua confiança. Até mesmo a maioria da população católica o apoiou e a Igreja mantém boas relações com o governo. Há boas perspectivas de trabalho conjunto."

Ataques terroristas de 2019

Na relação entre a Igreja Católica e as instituições políticas, ainda há uma ferida aberta, afirma o cardeal na entrevista à Agência Fides: "Há a questão da justiça, ou seja, de rastrear e julgar os culpados, perpetradores e instigadores, responsáveis ​​pelos ataques terroristas da Páscoa, ocorridos em igrejas e hotéis em 2019. O presidente Dissanayake anunciou uma nova investigação para garantir a transparência e a busca da verdade. Estamos confiantes de que existe uma Comissão que consulta periodicamente alguns dos nossos sacerdotes. Desde o início, pedimos verdade e justiça contra o encobrimento do caso. Agora, aguardamos que a legalidade seja respeitada e que as reais responsabilidades ou cumplicidades no aparato público sejam reveladas. As vítimas aguardam justiça", observa ele, recordando com gratidão que a Santa Sé decidiu incluir os 167 fiéis católicos mortos em uma igreja no Sri Lanka no Domingo de Páscoa, 21 de abril de 2019, no Catálogo das "Testemunhas da Fé" do século XXI, elaborado pelo Dicastério para as Causas dos Santos e apresentado durante a Conferência Episcopal. do Ano Jubilar.

"Neste meio tempo - enfatiza - a vida da Igreja continua: caminhamos como Povo de Deus, continuamos nossas atividades sociais, educativas e caritativas a serviço do povo. As comunidades estão vivenciando o Jubileu, cada diocese preparou um calendário com celebrações e atividades de cunho espiritual: para nós, é um momento de renovação interior e de recomeço com um novo impulso que vem do Senhor. O tema da esperança realmente corresponde ao sentimento comum no coração do povo: nesta fase da vida nacional, somos portadores de esperança, alimentamos a esperança que vem de Deus. Escutamos e colocamos nossas forças à disposição para que o Senhor complete sua obra e para que possamos, com humildade e fé, fazer a nossa parte".

Por fim, o cardeal fala do Papa Leão XIV: "Nós o vemos como uma pessoa que, graças à sua experiência missionária, está atenta à realidade de todas as Igrejas. Acredito que teremos nele um sólido ponto de referência. Com sua referência ao Papa Leão XIII, ele nos disse que a Igreja é chamada hoje a dar respostas cristãs aos tempos modernos. Confiamos em sua humilde e sábia orientação".