Sri Lanka: 167 cristãos mortos na Páscoa de 2019 são incluídos no catálogo das "Testemunhas da Fé"

Vatican News com Agência Fides

Os 167 fiéis católicos mortos nos atentados no Sri Lanka no Domingo de Páscoa, 21 de abril de 2019, serão incluídos no Catálogo de "Testemunhas da Fé" do século XXI, elaborado pelo Dicastério para as Causas dos Santos e apresentado no decorrer do Ano Jubilar. O anúncio foi feito em Colombo durante uma vigília em memória das vítimas.

Reportando-se à comunicação oficial recebida do Dicastério, o arcebispo de Colombo, cardeal Malcolm Ranjith, explicou que a escolha "pretende honrar o sacrifício motivado pelo ódio à fé".

Centenas de pessoas, incluindo personalidades religiosas cristãs, budistas, hindus e islâmicas, participaram de uma vigília em memória das vítimas dos atentados, realizada nestes dias na Igreja católica de Santo Antônio, um dos alvo dos atentados.

Além dos nomes de 167 católicos mortos nos ataques às igrejas de Santo Antônio, em Colombo, e São Sebastião, em Negombo, escolhidos "devido à violenta oposição à sua fé motivada pelo 'odium fidei'", outras sete vítimas de outras religiões também foram "recordadas com respeito", lembrou o Pe. Jude Fernando, sacerdote de Colombo.

As testemunhas da fé foram selecionadas pela Comissão Especial do Vaticano encarregada de elaborar e atualizar a lista por ocasião do Jubileu.

Mais de 260 pessoas foram mortas nos ataques quase simultâneos ocorridos no Domingo de Páscoa contra três hotéis turísticos e três igrejas, duas católicas e uma protestante, em 21 de abril de 2019.

É uma ferida na história recente do país que ainda não foi completamente cicatrizada: a Igreja Católica no Sri Lanka pede novas investigações sobre os atentados, para esclarecer o suposto envolvimento de autoridades e do aparato estatal. O novo governo de Anura Kumara Dissanayake, eleito presidente do país no outono de 2024, reiterou publicamente seu compromisso de conduzir uma investigação completa sobre os ataques do Domingo de Páscoa.