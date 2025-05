Ao celebrarmos a festa de São José Operário, recordamos que todo trabalho é digno e que não existe trabalho pior ou melhor do que o outro. Através do trabalho, é possível garantir o salário para o sustento da família e para as necessidades básicas.

Cardeal Orani João Tempesta, O.Cist. - Arcebispo Metropolitano de São Sebastião do Rio de Janeiro, RJ

Celebramos no dia 1º de maio a festa litúrgica de São José Operário. Recordamos, nesse dia, São José como o homem trabalhador, chefe da família e carpinteiro. No dia 19 de março, recordamos São José como patrono universal da Igreja e pai adotivo de Jesus, protetor das famílias, e, nesse dia 1º de maio, recordamos São José como protetor dos trabalhadores e intercessor dos desempregados.

O dia de São José Operário, artesão e do trabalhador é feriado nacional, momento oportuno para participarmos da Santa Missa e agradecer a Deus pelo trabalho que temos, e, quem está desempregado, pedir um emprego por intercessão de São José Operário. Que São José interceda para que todos tenham condições dignas de trabalho e que ninguém seja explorado.

Ao celebrarmos a festa de São José Operário, recordamos que todo trabalho é digno e que não existe trabalho pior ou melhor do que o outro. Através do trabalho, é possível garantir o salário para o sustento da família e para as necessidades básicas.

Podemos nos espelhar em São José, que era um humilde carpinteiro, mas, com o suor e a dignidade de seu trabalho, levava o alimento para a mesa da Sagrada Família. Que todos os homens sigam o exemplo de São José como chefe de família e com o seu salário sustente a sua família.

Nos dias de hoje, infelizmente, acontecem muitas discriminações no ambiente de trabalho: homens ganham mais que as mulheres; pessoas brancas ganham mais que pessoas negras, ocupando o mesmo cargo. Até mesmo aqueles que ocupam determinados cargos menosprezam os outros que estão em cargos inferiores.

Peçamos, nesse dia, que São José abençoe todos aqueles que têm trabalho, para que continuem firmes em seus empregos e, trabalhando com dignidade, levem o alimento diário para a mesa de suas famílias. E peçamos por todos os desempregados, para que logo encontrem um trabalho e possam levar o sustento para a sua família.

A comemoração do dia de São José Operário teve início em 1955, através do Papa Pio XII. A Praça de São Pedro estava lotada, com mais de 200 mil pessoas. Já se comemorava o Dia do Trabalho e, para dar um caráter religioso à festa civil, o Papa cristianizou essa festa, e assim dignificou os frutos do esforço do trabalho de cada um.

Através da comemoração desse Dia do Trabalho e de São José Operário, pedimos a Deus, por intercessão de São José, que ninguém seja explorado em seu trabalho, mas seja respeitado naquilo que faz e ganhe o seu salário dignamente. Rezemos por aqueles que estão desempregados, para que logo consigam uma colocação e, com o salário que receberem no trabalho, possam pagar as contas e sustentar a família. Recordamos que o trabalho dignifica a pessoa humana. Todos devem ter um trabalho ou uma ocupação, de forma honesta. Os pais que trabalham são exemplos para os filhos, pois, vendo que os pais trabalham, seguirão o exemplo no futuro e darão a mesma importância ao trabalho.

Em nosso trabalho devemos ser como São José: justos e, no silêncio, realizar as nossas obrigações. Somos chamados a viver a santidade no dia a dia, através do nosso batismo. Inclusive, podemos santificar o nosso trabalho, ou seja, trabalhar rezando ou, no descanso da hora do almoço, rezar o terço, como somos convidados no mês de maio, dedicado a Nossa Senhora, ou ler um livro espiritual. Enfim, falar de Deus para os outros, convidar os colegas de trabalho a participarem da Igreja. Dessa forma, vamos tornando o ambiente de trabalho mais agradável.

Peçamos a intercessão de São José por todos aqueles que sofrem algum tipo de discriminação ou injustiça no trabalho, para que sejam respeitados em sua dignidade e tenham paz no seu ambiente de trabalho.

O ambiente de trabalho deve ser um lugar de satisfação e alegria, pois é de lá que tiramos o nosso sustento, e passamos boa parte do nosso dia. Não deve ser um local triste e de insatisfação. Se temos um trabalho, é porque foi abençoado por Deus, e devemos dar graças a Ele por esse emprego. Ao acordar pela manhã, devemos ter satisfação em levantar e ir para o trabalho.

Que São José Operário, modelo de todo trabalhador, seja nosso socorro e auxílio em meio às labutas do dia a dia. Que Ele abençoe o nosso trabalho e, para aqueles que ainda não têm trabalho, que tão logo possam conseguir um emprego. Sejamos fiéis ao nosso trabalho, à nossa família e a Deus. Que, da mesma forma, possamos ser gratos com aqueles que nos deram a oportunidade do emprego. Tenhamos fé em Deus e em São José, que tudo vai melhorar.

Segue a oração a São José Operário composta por São Pio X:

Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com espírito de penitência, para expiação de meus numerosos pecados; de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações;

De trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus. De trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades;

De trabalhar, sobretudo, com pureza de intenção e com desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta que deverei dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos, tão funesta à obra de Deus!

Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo à vossa imitação, oh! Patriarca São José!

Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém.

São José Operário, rogai por nós!