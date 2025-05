Santuário Cristo Redentor celebra os 10 anos da Encíclica Laudato si’

Neste sábado à noite, 24 de maio, a partir das 20h30, o monumento ao Cristo Redentor foi iluminado em verde em celebração aos 10 anos da Carta Encíclica Laudato Si’, escrita pelo Papa Francisco. A realização foi do Santuário Cristo Redentor junto ao Consórcio Cristo Sustentável.

Vatican News

A Laudato Si’ foi publicada em maio de 2015. Ela trata do cuidado com o meio ambiente e com todas as pessoas, bem como de questões mais amplas da relação entre Deus, os seres humanos e a Terra. O subtítulo da encíclica é “Sobre o Cuidado da Casa Comum”.

Uma encíclica é uma carta pública do Papa que desenvolve a doutrina católica sobre um assunto. O título dela é normalmente derivado das primeiras palavras do documento, que, na Laudato Si’, são italianas e traduzidas como “Louvado Sejas”. São uma citação do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, que abre a encíclica, no qual o santo louva a Deus meditando sobre a bondade do sol, do vento, da terra, da água e de outras forças naturais. A escolha dessa passagem é um lembrete de como as pessoas devem não apenas respeitar a Terra, mas também louvar e honrar a Deus por meio de seu envolvimento com a criação.

Sobre o Consórcio Cristo Sustentável

Consórcio Cristo Sustentável é uma aliança estratégica entre três organizações que atuam de forma integrada com o objetivo de promover ações coordenadas voltadas para a sustentabilidade ambiental, social e econômica. A colaboração interinstitucional entre Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, O Sol – Obra Social Leste 1 e Instituto Redemptor viabiliza mudanças e transformações, acelerando a transição para um futuro mais sustentável, promovendo inovação, inclusão, conscientização e equilíbrio entre progresso econômico e preservação ambiental.